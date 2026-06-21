El hotel de lujo de San Sebastián que ha alojado a la aristocracia europea: cuenta con 29 suites decoradas al estilo Belle Époque y huéspedes como Mick Jagger, Coco Chanel o Steven Spielberg

Cuando San Sebastián comenzó a convertirse en uno de los destinos más elegantes de Europa y lugar de veraneo de la alta sociedad, necesitaba un hotel a la altura de sus nuevos visitantes. Así nació el Hotel María Cristina, un histórico establecimiento que abrió sus puertas en 1912 junto al río Urumea.

Fue inaugurado en 1912 junto al río Urumea / Istock / TONO BALAGUER

Pocos hoteles en España pueden presumir de una historia tan estrechamente ligada a la realeza, aristócratas, artistas y estrellas internacionales. Más de un siglo después, sus 29 suites de inspiración Belle Époque siguen situándolo entre los alojamientos más exclusivos y prestigiosos de nuestro país.

Adriana Fernández

El hotel que acompañó el auge de San Sebastián como destino aristocrático

En 1912, San Sebastián vivía uno de los momentos más importantes de su historia. La ciudad se había consolidado como residencia estival de la corte española desde finales del siglo XIX y atraía cada verano a miembros de la aristocracia y de las élites europeas.

El establecimiento recibió su nombre en honor a la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, madre de Alfonso XIII y una de las figuras que más contribuyó a impulsar la imagen de San Sebastián como destino de prestigio.

Su ubicación junto al río Urumea y a pocos pasos del centro histórico ayudó a convertirlo rápidamente en uno de los alojamientos más exclusivos de la ciudad y, durante décadas, alojarse en el María Cristina fue sinónimo de elegancia y distinción. Por aquí han pasado huéspedes tan conocidos como Coco Chanel, Mick Jagger o Steven Spielberg, cuya presencia está vinculada a la estrecha relación del establecimiento con el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que ha contribuido de forma decisiva a reforzar la fama internacional del María Cristina.

Pero más allá del lujo o de los famosos huéspedes que han pasado la noche en alguna de sus siutes, este hotel forma parte de la identidad de San Sebastián y la ha acompañado en su evolución de elegante destino de veraneo hasta ser una de las ciudades más admiradas de Europa por su gastronomía, entre tantas otras cosas.

Un edificio inspirado en la elegancia de la Belle Époque

Su diseño se inspira en la estética de la Belle Époque / Istock / hiphoto40

La arquitectura del hotel refleja perfectamente el ambiente refinado que caracterizó a la San Sebastián de principios del siglo XX. Su diseño se inspira en la estética de la Belle Époque, el periodo de prosperidad y desarrollo cultural que marcó buena parte de Europa antes de la Primera Guerra Mundial.

Si tienes la oportunidad de entrar, verás que los espacios interiores conservan muchos de los elementos que lo hicieron famoso, como las grandes escaleras, las lámparas ornamentales y los salones decorados con detalles clásicos. La joya de la corona, como no podía ser de otra manera, son sus 29 suites, pensadas para ofrecer una experiencia al nivel del edificio.