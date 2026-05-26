La histórica ciudad de Tenerife repleta de casitas de colores, suelos adoquinados, imponentes fachadas de piedra basáltica y patios que son una joya: juntos forman el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad más bonito de Canarias
Su carácter pacífico y su trazado urbano son la inspiración de ciudades tan bonitas como La Habana o San Juan de Puerto Rico.
Poner un pie en este lugar de las Islas Canarias es como hacer un viaje a los orígenes urbanos de la preciosa isla de Tenerife y, además, en clave colonial. Y es que ahí, en la llanura que dibuja la Vega Lagunera, a unos 500 metros sobre el nivel del mar y rodeada de montañas, se encuentra el origen de la isla. O lo que es lo mismo, el lugar que vio llegar al primer asentamiento de población de Tenerife.
Hoy, San Cristóbal de la Laguna es la segunda ciudad más poblada de Tenerife y la tercera del archipiélago canario. Y aunque muchos la confunden con Santa Cruz de Tenerife, no tienen nada que ver, más allá de su cercanía física y urbanística. Quizá por eso hay quien las considera ciudades gemelas.
Frente al aire cosmopolita, urbano y moderno de Santa Cruz (para eso es la capital administrativa, con grandes avenidas y calles comerciales), La Laguna es algo así como su contrapunto histórico. Porque si hay un motivo por el que se conoce La Laguna (abreviatura popular de San Cristóbal de la Laguna), es precisamente por su carácter tradicional y colonial.
Y no. No se trata de la típica ciudad histórica medieval y amurallada. A La Laguna nunca le hicieron falta cinturones defensivos; de eso ya se encargaba el terreno que rodea este inmenso valle al que era muy difícil acceder, situado en el interior de la isla y alejado del mar, puerta de entrada de piratas y corsarios de la época.
Una ciudad colonial única y muy copiada
Cualquier ruta para conocer este bellísimo rincón isleño, que ya adelantamos que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, debe comenzar por la plaza del Adelantado, llamada así en homenaje a su fundador, Alonso Fernández de Lugo.
Si lo mencionamos es porque su nombre es clave para la ciudad: fue el militar que completó la anexión de las Canarias a la corona de Castilla; pero, sobre todo, porque suya fue la idea de levantar una ciudad diferente a las que se conocían hasta ese momento: esta no iba a tener murallas.
Se diseñó a finales del siglo XV como un modelo de ciudad abierta y pacífica, como reflejo de una nueva era en la que no hacía falta aislarse tras muros defensivos, sino en convivencia.
Eso explica las grandes avenidas, la ausencia de fortificaciones y, sobre todo, la innovación urbana: una planimetría ortogonal (muy cuadrada, rectilínea y dicen que diseñada con instrumentos de navegación) que sirvió después como clarísima inspiración para construir algunas de las ciudades coloniales más bonitas de América Latina: La Habana, en Cuba, o San Juan de Puerto Rico, son dos de los mejores ejemplos.
Qué ver en esta preciosa ciudad
A pesar de los siglos que han pasado ya, el trazado urbano de la ciudad se ha mantenido intacto todo este tiempo, de ahí que caminar por sus calles sea un auténtico viaje al pasado.
El casco antiguo conserva más de 600 casas históricas, y algunos de los lugares más bonitos son la catedral de San Cristóbal, de estilo mudéjar y elementos neoclásicos; la iglesia de San Agustín (su claustro esconde uno de los patios canarios más bonitos de la ciudad), el palacete Palacete Rodríguez Azero, de clarísima influencia francesa; o el Teatro Real, con una fachada que es puro eclecticismo pero en la que destacan sus imponentes puertas y su aire art decó.
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