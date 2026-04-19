67.202 hectáreas de naturaleza en Córdoba: el parque natural de Sierra Morena ideal para una escapada en primavera
A unos 40 minutos en coche de la ciudad puedes llegar a una de las localidades que es puerta de entrada al parque natural más grande de la provincia.
Manuel Á. Larrea
Si buscas un respiro de la ciudad, especialmente en primavera, no hay que irse muy lejos. A unos 40 minutos en coche de la ciudad puedes llegar a una de las localidades que es puerta de entrada al parque natural más grande de la provincia: 67.202 hectáreas de naturaleza.
El Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos es una de las joyas verdes de Córdoba. Y no solo por su biodiversidad, ya que es un regalo para quien busca aire puro y paisajes infinitos. Situado en la Sierra Morena cordobesa, este paraíso está compuesto por bosques mediterráneos, salpicados de encinas, alcornoques y quejigos, se mezclan con acebuches cerca de la vega del Guadalquivir, creando un mosaico de vegetación que cambia con cada sendero que recorres.
Refugio de fauna
El parque está atravesado por arroyos que alimentan la vida del bosque. Este parque natural es, además, un refugio de fauna espectacular. Aquí habitan colonias de buitre negro y leonados, así como águilas reales y perdiceras. Con algo de paciencia, podrás ver cigüeñas negras, quién sabe si algún lince ibéricos, meloncillos y hasta nutrias. El avistamiento de ciervos y jabalíes en su hábitat natural es un espectáculo que pocas veces se olvida.
Declarado Reserva de la Biosfera de las Dehesas de Sierra Morena, el Parque Natural de Hornachuelos es un tesoro de la naturaleza al alcance de los cordobeses. Es fácilmente accesible desde Posadas o Palma del Río. O desde la propia localidad de Hornachuelos, algo más alejada de la capital.
La Córdoba verde
Aunque este es el más grande de Córdoba, la provincia cuenta con otros espacios protegidos que también merecen una visita: la Sierra de Cardeña y Montoro, con 41.212 hectáreas entre suaves lomas y ríos; y la Subbética cordobesa, con 31.568 hectáreas donde los paisajes calizos y los pueblos de montaña lo hacen uno de los lugares más atractivos de la geografía cordobesa.
Si de algo puede presumir Córdoba es de naturaleza: más de 171.000 hectáreas protegidas en toda la provincia. Casi nada. Así que si te apetece una escapada de primavera, no tienes que irte muy lejos para reconectar con la tierra, respirar profundo y descubrir la vida silvestre.
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