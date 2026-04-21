He visitado las 7 maravillas del mundo moderno y ninguna me impactó tanto como este pueblo blanco de Cádiz: una joya integrada en un cañón de piedra con casas incrustadas
No es exactamente un pueblo de casas cueva, pero casi.
Si te decimos que hay un lugar en España que literalmente está construido bajo las piedras, ¿te lo crees? No es un pueblo subterráneo, si es lo que estás pensando. Ni mucho menos es un lugar metido en una cueva, tampoco va de eso.
El destino del que queremos hablarte hoy es un municipio cuyas casas se han construido aprovechando las cavidades y los huecos que había bajo grandes inmensas rocas de origen kárstico. Y lejos de lo que mucha gente pueda estar pensando ahora mismo, no tiene nada que ver con ninguna tendencia de la arquitectura de vanguardia.
Esta manera de construir moradas en los huecos y cavidades de las rocas (con un carácter más ocasional que permanente, tal y como las entendemos hoy, obviamente), tiene más de 5000 años; y es precisamente este tipo de arquitectura ancestral lo que da la identidad a Setenil de las Bodegas, el pueblo blanco de Cádiz, y uno de los pueblos más bonitos de España, en el que nos sumergimos hoy.
Un pueblo medieval construido a la sombra a las rocas
Aunque se ha podido constatar la existencia de asentamientos humanos en las cavidades de Setenil, se trata de un pueblo que en realidad es de origen medieval. Más tarde, en la etapa musulmana, se levantó el castillo fortaleza y con él, La Villa, el germen fundacional de Setenil de las Bodegas.
Lo más llamativo son sus casas incrustadas en la roca, con fachadas que apenas sobresalen unos centímetros. Las más impresionantes son las que están en las calles Cuevas de la Sombra, y calle Cuevas del Sol.
Los nombres son más que descriptivos por sí solos (hacen referencia, como no podía ser de otro modo, al lugar donde se ubican estas calles respecto del sol). Se encuentran en la parte baja de pueblo, y ofrecen las imágenes más icónicas de la localidad, con estas grandes rocas que parecen caerse sobre la propia calle, cuando en realidad lo que están haciendo es permitir su existencia, dicho en sentido más que literal.
Otros puntos de interés, cuando se está de visita en Setenil, son el castillo y el torreón, levantados en los siglos XII y XIII, los lugares desde los que se tienen las mejores vistas panorámicas del pueblo a los pies de la sierra.
La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, un templo de grandes dimensiones levantado entre los siglos XV y XVI, o la ermita de San Sebastián, también del siglo XV y construida tras la conquista de los Reyes Católicos, son también dignas de admiración.
Por qué ese nombre, Setenil de las Bodegas
Se encuentra inmerso en las estribaciones de la Sierra de Grazalema, muy cerca del bellísimo pueblo malagueño de Ronda (a solo 20 kilómetros). De hecho, esa cercanía hizo que hasta mediados del siglo XVII, el municipio de Setenil dependiera administrativamente de Ronda.
El apellido de Setenil de las Bodegas se añadió siglos después, concretamente en el XIX, y hace referencia a la fama que adquirió la industria del vino en esa época. Un momento en el que el pueblo era famoso por los viñedos que rodeaban el municipio y por las bodegas que se instalaron aprovechando las cavidades de la roca.
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