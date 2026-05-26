He visitado más de 50 países y el destino más bonito del mundo está en España: un valle secreto de Navarra con bosques que parecen sacados de una fábula

Famoso por sus prados verdes, sus caseríos de piedra con escudos nobiliarios, sus bosques frondosos y una arraigada cultura vasca, el Valle del Baztán es un municipio y valle de la Comunidad Foral de Navarra. Situado en la merindad de Pamplona, dentro de la comarca de Baztán, a unos 58 kilómetros de la capital navarra. A lo largo del valle de Baztan se distribuyen varios pueblos y barrios que forman uno de los municipios más extensos de Navarra. Concretamente, son 15: Almandoz, Berroeta, Aniz, Ziga, Oronoz, Arraioz, Irurita, Gartzain, Lekaroz, Elizondo, Elbete, Arizkun, Azpilkueta, Erratzu y Amaiur.

Valle del Baztan / Istock / SilviaR

La llamada Suiza navarra alberga tesoros naturales como extensos hayedos, crestas escarpadas, barrancos, regatas cristalinas y estaciones prehistóricas. Además, el valle permite disfrutar de rutas de senderismo y espacios naturales como el nacimiento del río Bidasoa, así como realizar paradas en miradores como el de Ziga. Un dato curioso de este valle es que todavía conserva el euskera, una lengua vinculada a una tradición mantenida durante generaciones a lo largo de décadas.

Redacción Viajar

Lugares imprescindibles que deberás visitar en tu ruta por el Valle del Baztan

Oronoz

El palacio de Zozaia, se trata de una construcción gótica del siglo XVI. Su estructura está formada por un gran bloque cúbico de tres pisos de sillar y sillarejo culminado por cuatro torreones cilíndricos dispuestos en los extremos. Este rincón tiene diferentes propietarios, pero no será hasta 1898, cuando Pedro Ziga Mayo lo convierta en parque botánico y un bosque con más de 2000 hectáreas de robles, castaños, cerezos, avellanos y tejos.

Oronoz, un pueblo en los Pirineos, norte de España / Istock / Cristina Granena

Oronoz, que cuenta con los barrios de Mugairi y Zozaia, es uno de los lugares de Baztan más atípicos, dando cierta singularidad al valle. Una de las actividades industriales más destacadas es la del mármol, además de una importante piscifactoría, que cuida la salud salmonera y truchera de nuestro Baztan.

Irurita

Es una de las construcciones más antiguas del Reino de Navarra y también un lugar para disfrutar de la belleza de su arquitectura. Empezando por la plaza del pueblo y destacando el palacio barroco Gastón de iriarte.

Calle Elizondo desde el río. Navarra. España / Istock / Marlene Vicente

Continuando con la torre Jauregia, de estilo gótica construida entre los siglos XIV y XV y finalizando por la Dorrea. En la carretera NA-2540 que une los lugares de Irurita y Ziga, se encuentra el mirador de Baztan ofreciendo una de las panorámicas más extraordinarias de todo el valle.

Elionzo

Es la localidad principal del Valle de Baztan y la sede del Ayuntamiento del valle. Uno de los rincones más importantes es el puente de Txokoto, junto al río. Destaca la plaza de los Fueros, la iglesia de Santiago y el palacio Arizkunenea. Además, una curiosidad que muy pocos saben es que Elionzo fue el escenario principal de la "Trilogía del Baztán" de Dolores Redondo.

Paisaje rural de un pueblo de alta montaña- Elizondo / Istock / juan maria asensio garcia

Arizkun

Tiene uno de los datos más interesantes del valle. El barrio de Bozate, ligado históricamente con los agotes, una comunidad que sufrió muchísima discriminación durante siglos, está situado junto al Parque- Museo Santxotena dedicado a esculturas en madera de Xabier Santxotena con temática de mitología vasca.

Arizkun es una localidad del municipio de Baztan, en la Comunidad Foral de Navarra / Istock / Ana del Castillo

Lo más destacado de la cocina tradicional navarra

La gastronomía del Valle de Baztan destaca por sus carnes de vacuno, productos de matanza y quesos de oveja. Entre sus platos estrellas encontramos, el famoso estofado de ternera, el xuri ta beltz, la trucha a la navarra y el Baztan zopak.

Estofado de ternera / Istock / Todd Patterson

Pero sin duda una mención especial por todos los turistas que visitan y prueban las exquisiteces del valle es el urrakin egiña, chocolate con avellanas y las baztan zopak, sopas elaboradas con caldo de oveja.