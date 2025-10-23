Hayedo de Montejo: rutas, reservas y consejos para disfrutar del otoño a 90 minutos de Madrid

El Hayedo de Montejo, también conocido como monte El Chaparral, es uno de los hayedos más meridionales de Europa y el único de la Comunidad de Madrid. A hora y media de la capital, ofrece cada otoño un espectáculo de tonos ocres y amarillos que lo convierten en uno de los paisajes más atractivos de la región. De hecho, esta joya otoñal recibe alrededor de 25.000 visitantes al año.