Solo hay tres pirámides en Europa, y una se encuentra en España: con 20 metros de altura, pertenece al Gobierno italiano

La pirámide de Burgos no invita al espectáculo, sino a la reflexión. Es un lugar para quedarse en silencio, escuchar el viento entre los páramos y pensar cómo la historia europea se entreteje incluso en los rincones más remotos. Sigue siendo, de manera oficial, territorio italiano en suelo español, pero ya no simboliza una causa, simboliza una lección. Una advertencia de piedra sobre lo que fueron las fronteras, las ideologías y la guerra. Cuando cae la tarde y el sol tiñe de naranja las laderas del Tozo, la pirámide proyecta una sombra larga sobre la meseta. Y uno entiende que hay monumentos que ya no pretenden imponerse; solo recordar.