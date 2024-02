Si no has visitado estas 5 ciudades, no puedes decir que conoces España

Conocer al completo un país como España no es tarea fácil: 17 comunidades autónomas, dos archipiélagos, 52 provincias, más de 8.000 municipios y cientos de parajes naturales conforman un país rico en todos los sentidos. Pocas personas pueden afirmar que conocen todos los rincones de España -por no decir ninguna-, pero hay algunos destinos clave que son obligatorios y sin los que no existiría un país tal y como lo conocemos. Estas cinco ciudades han sido históricamente esenciales para los españoles, con unas tradiciones y localizaciones únicas y muy diferentes entre sí.