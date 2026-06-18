Hans Christian Andersen lo escribió tras su viaje a España: "En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan feliz", y esa ciudad es hoy capital de museos frente al Mediterráneo
En su libro Viaje por España, el escritor danés plasmó su amor por esta ciudad y llegó a confesar que era una de sus favoritas.
Málaga es una ciudad andaluza que alberga un total de 599 063 habitantes, lo que la convierte en la segunda más poblada de la comunidad. Ha sido cuna de importantes figuras del cine, música, arte y humor, como Pablo Alborán, Antonio Banderas o Dani Rovira. Si algo destaca de esta maravillosa ciudad es, sin duda, su cultura, su gastronomía, su iluminación y su gente.
Estos factores fueron los que más llamaron la atención del escritor danés Hans Christian Andersen, quien visitó la capital de la Costa del Sol en octubre de 1862 y le dedicó unas palabras en su libro Viaje por España (1863): "En ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan feliz".
Obras mundialmente conocidas como La princesa y el guisante, Pulgarcita o El patito feo son obra de este autor danés. La propia ciudad de Málaga le rindió homenaje en la plaza de la Marina construyendo una estatua de bronce con su sombrero y una maleta de viaje; con ella simboliza el momento en que el escritor y poeta visitó la capital en el siglo XIX y acabó perdidamente enamorado de ella.
Málaga: imprescindibles que harán que te enamores más de ella
Si eres un amante de la historia, la Alcazaba es una parada obligatoria para ti; sin duda, es uno de los monumentos más representativos de la ciudad. Fue construida en el siglo XI por los musulmanes y se encuentra en el corazón de la localidad, ofreciendo unas de las mejores vistas hacia el mar y el teatro romano de la ciudad. Aparte, podrás dar un paseo por sus amplios jardines, murallas y patios que te harán viajar al pasado y volver a la época andalusí.
Justo debajo de la Alcazaba, te encuentras con el Teatro Romano de Málaga, son los restos arqueológicos del teatro de la Malaka antigua y el principal vestigio conservado de la presencia romana en Málaga.
La Catedral de Málaga, también llamada La Manquita, es otro de los grandes iconos arquitectónicos. Su nombre proviene de la ausencia de una de sus torres, lo que da un aspecto inacabado pero único. Su interior impresiona por su altura, sus vidrieras y su mezcla de estilos, desde el gótico hasta el barroco. Se encuentra en pleno centro, cerca de la Plaza del Obispo o el Museo de Málaga.
Y si quieres disfrutar de un buen día de playa y sol, la Malagueta es otra de tus paradas obligatorias. Esta playa urbana tiene diversos servicios como alquiler de hamacas y chiringuitos donde podrás probar sus famosos espetos de sardinas, todo con vistas al Mediterráneo.
El plato estrella de la cocina malagueña
Los espetos de Málaga son el plato estrella de toda la Costa de Sol. Su elaboración es bastante sencilla, pero solo los verdaderos expertos saben plasmar su verdadera esencia. Ensartas varias sardinas en una caña de manera, si puede ser fina, mejor. Luego se asan lentamente sobre brasa de leña a pie de playa. Por tradición, se asan normalmente dentro de viejas barcas que han sido reconvertidas y rellenadas de arena.
Lo normal es comerlo directamente con las manos. Se come de manera horizontal, se sujeta la sardina por la cabeza y la cola, y se muerden los lomos directamente, dejando la espina intacta y acompañándola con unas gotas de limón por encima.
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