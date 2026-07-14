Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

Dos Torres, municipio de unos 2.340 habitantes situado a 81 kilómetros de Córdoba en plena comarca de Los Pedroches, tiene un gentilicio oficial: usías. Sin embargo, quien pregunte por sus habitantes en la zona sabrá que se les conoce popularmente como pipiolos.

La palabra, recogida por la RAE con el significado de "principiante, novato o inexperto", o simplemente "niño, muchacho", es uno de esos motes populares que generan gran curiosidad.

Dos Torres, Córdoba / wikimedia Commons/19Tarrestnom65, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Un pueblo que nació de la unión de dos

Para entender el apodo quizás hay que conocer antes el origen del municipio. Dos Torres no existía como tal hasta el 11 de diciembre de 1839, fecha en que un decreto unificó las localidades de Torremilano y Torrefranca en un único municipio. Dos pueblos que, durante siglos, habían convivido pegados el uno al otro pero separados por un muro y por dos regímenes jurídicos distintos: Torremilano era villa realenga, dependiente de la Corona; Torrefranca, un poblado señorial bajo el poder del conde de Santa Eufemia.

Durante 260 años, el único punto de contacto entre ambas localidades fue un portillo a espaldas de una iglesia. Una especie de muro de Berlín que separaba no solo territorios, sino familias enteras. No fue hasta 1739 cuando los alcaldes de ambos municipios se reunieron en ese portillo y acordaron derribarlo. Y no fue hasta 1839 cuando la unión se hizo oficial y nació Dos Torres.

¿Y los pipiolos?

No hay evidencias específicas sobre el origen de este apodo para los habitantes de Dos Torres, pero su peculiar historia podría hacer pensar que se debe a que sus habitantes eran, en cierto modo, los recién llegados a una nueva realidad administrativa. Un pueblo joven, literalmente acabado de nacer, cuyos vecinos estrenaban una identidad común. La acepción de la RAE encaja como un guante.

Dos Torres,Córdoba / wikimedia Commons/Morfheos, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

La tradición oral rara vez deja actas. Sea cual sea el origen exacto, el mote ha sobrevivido. Como ocurre con tantos apodos de pueblo, lo que en otro tiempo pudo ser una broma de los vecinos de al lado se ha convertido con el tiempo en una seña de identidad.

Un pueblo con mucha historia detrás del nombre

Que Dos Torres tenga un pasado tan singular no debería sorprender a nadie que conozca su Plaza Mayor, donde conviven el ayuntamiento, la iglesia de la Asunción y los soportales de la antigua cárcel en una arquitectura que mezcla lo castellano y lo andaluz de forma poco habitual en la provincia.

Torres Cordoba / wikimedia Commons/Morfheos, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

O quien conozca la historia de su patrona, la Virgen de Loreto, que según la tradición llegó al pueblo en 1587 a lomos de un burro que se desplomó en las afueras, y cuya imagen, dicen, torció el rostro para indicar que quería quedarse allí.

Para un pueblo con semejante trayectoria, llamarse pipiolos resulta, cuanto menos, paradójico. Aunque quizás sea también una forma de recordar que incluso los más veteranos tuvieron un día de estreno.