Tiene un solo habitante pero guarda las aguas más azules del mundo: la isla más bonita de Canarias mide 4,5 kilómetros cuadrados y es perfecta para Semana Santa

Administrativamente, pertenece al municipio de La Oliva. Se encuentra a solo dos kilómetros del puerto de Corralejo, así que es muy fácil llegar en barco. Una vez se atraca en el islote, da la sensación de que los humanos nunca han pasado por allí, de que siempre ha sido salvaje y siempre lo será. Pero su nombre cuenta una historia muy distinta, pues proviene de los antiguos lobos marinos que habitaban la isla hasta que los pescadores los exterminaron en el siglo XX.