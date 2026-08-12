Habitaciones con oficio: una experiencia de artesanía en hoteles con mucho arte

Hay hoteles que se entienden mejor mirando las paredes que abriendo la carta de servicios. En ellos, el acento no se pone en una cama cómoda o en una buena ubicación, sino en la materia que les da carácter. La cerámica, la piedra, la madera o el tejido son memoria y ambiente, pero también la materia prima de una serie de experiencias que ayudan a conectar con el ritmo del lugar.

Coctelería del Seda Club Hotel de Granada. / Manolo Yllera

Empezamos el recorrido en el norte, en el Molino Tejada, en el valle cántabro de Valderredible. Como el nombre indica, un molino de piedra centenario, cuyas instalaciones se han reconvertido en un pequeño hotel con nueve habitaciones que tienen su eco en otras seis casas de la propiedad en los pueblos de Polientes y Ruerrero. Aquí la artesanía no se impone, sino que aparece en la manera de cuidar los espacios, en la decoración campestre y en la relación pausada con la finca que, en agosto, acoge el Mercado Arte Nómada, donde artistas locales y extranjeros colaboran creando objetos con materiales locales.

Suite Cervantes de Molino Tejada. / Nathan DeHart

Nos desplazamos luego al este, donde a solo 150 metros del mar, el Hotel Cèsar ocupa una casa de indianos en Vilanova i la Geltrú, con jardín, aire familiar y ese ritmo pausado de los hoteles que no necesitan aparentar para gustar. Que nadie espere aquí grandes lujos, pero sí una experiencia auténtica, ya que dos veces al año acoge el Weaving by the Sea, una escuela de cestería que reúne a maestros de distintos países junto al Mediterráneo. Durante varios días, el huésped puede iniciarse o profundizar en técnicas con fibras vegetales para crear una nansa o cestas catalanas con sauce, junco o fibra de palmera datilera. Una experiencia luminosa para acercarse al litoral desde la sombra y la conversación tranquila, con la playa a corta distancia.

Patio de Casa Romana Boutique Hotel. / Casa Romana Boutique Hotel

El viento cargado de salitre nos lleva a las Baleares: Es Racó d’Artà no se entiende como un hotel al uso, sino como una finca mallorquina donde el silencio también forma parte del lujo. Entre muros de piedra seca, caminos rurales y arquitectura integrada en la naturaleza, su programa de actividades se acerca a la isla desde lo esencial: cocina, agricultura, bienestar y artesanía. El taller de llatra recupera la cestería tradicional hecha con hojas de palmito, un oficio histórico que exige atención y ritmo lento. Aquí la artesanía no es un simple souvenir, sino una forma de leer el paisaje, con la Serra de Llevant como telón de fondo y la calma como hilo conductor.

Escuela de cestería Weaving by the Sea, Hotel Cesar / Hotel Cesar

Apuntamos ahora hacia el sur, donde Casa Romana Boutique Hotel se esconde en una de esas calles sevillanas donde el centro histórico baja el volumen, cosa nada habitual. El edificio, formado por dos casas palacio del siglo XIX, propone una Sevilla íntima, con patios, terraza panorámica y habitaciones que mezclan clasicismo mediterráneo y confort actual. Su taller de cerámica conecta la estancia con una práctica que en la ciudad viene de lejos y que nos habla de la técnica del azulejo que trajeron los musulmanes. La experiencia permite descubrir técnicas tradicionales y crear una pieza propia, una manera sencilla y muy tangible de llevarse Sevilla a casa más allá del selfie de rigor.

Suite Okuda de Molino Tejada. / Nathan DeHart

Y de Sevilla a Granada. En plena Plaza de la Trinidad, Seda Club Hotel funciona como un club privado abierto al viajero curioso. Todo en él evoca el cruce de culturas de la Ruta de la Seda, pero sin salir de la península: tejidos, arte, mármol, cocina granadina y una puesta en escena contemporánea. Entre sus experiencias destacan talleres guiados por artesanos locales, con propuestas de cerámica, tejido y pintura que dialogan con los motivos andaluces del propio hotel (que cuenta con su propia colección privada de arte contemporáneo: Hidden Art Collection). Es una parada perfecta para quien quiere entrar en Granada usando sus manos, sus materiales y sus oficios, además de apropiarse de ella a través de sus miradores. El plan ideal para la tarde, cuando la ciudad baja el ritmo y la terraza mira a la Catedral.

Hotel Cèsar. / Manolo Yllera

Cinco alojamientos, por tanto, unidos por una misma idea: el lujo no siempre consiste en añadir, sino en conservar bien y en apreciar las materias naturales, trabajadas con amor por las manos de los más pacientes artesanos. Y su propuesta no solo se limita al arreglo de las habitaciones y espacios comunes, sino que desafía al huésped a ser parte de su historia, a crear algo con sus propias manos. Son hoteles distintos, pero todos proponen una forma de viajar más respetuosa, donde se duerme en lugares donde el diseño no borra el origen. En todos, el visitante se vuelve una pieza más de su relato.