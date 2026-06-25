Ni Gulpiyuri, ni Torimbia: la playa más espectacular de Asturias no tiene ni chiringuitos, ni socorristas, ni carreteras, y por eso es tan increíble

En la actualidad, cuando pensamos en playas se nos vienen a la cabeza imágenes de arenales larguísimos, con paseos repletos de chiringuitos, socorristas y un acceso muy sencillo. A veces, parece que olvidamos esas playas vírgenes donde parece que nunca nadie ha puesto un pie, auténticas joyas naturales que se esconden ante los ojos de todos y aparecen solo cuando se les busca. Es lo que sucede con la playa de Vallina, en el concejo de Cudillero.

A pesar de ser la más grande de Cudillero, con más de un kilómetro de longitud, suele pasar desapercibida para los turistas que no ven más allá de las guías más clásicas. También se conoce como la playa del Gallo y se encuentra en la llamada Costa Verde, el sobrenombre del litoral asturiano, que se considera el más impresionante de todo el mundo. Además de contar con algunos de los pueblos más bonitos y todavía desconocidos para muchos.

Adriana Fernández

La playa protegida rodeada de cascadas

Vallina se ubica concretamente en la parroquia de Oviñana y no tiene más que una franja de bolos y arena blanca, estrecha y larga. Su acceso no es complicado, pero solo se puede llegar a pie en un descenso de unos quince minutos. Una vez abajo, nos encontramos con un paraje enmarcado entre imponentes acantilados contra los que, en días de marea más alta, las olas rompen. Ese motivo también hace que sea uno de los mejores lugares para practicar surf en Asturias.

Vistas de la playa de Vallina en Cudillero / Istock / IMAG3S

El oleaje obliga a extremar la precaución, sobre todo para bañarse, porque el principal atractivo de esta playa, que es que está completamente aislada, también puede convertirse en lo más peligroso. Es un espacio protegido y Zona de Especial Protección de Aves dentro de un Lugar de Interés Comunitario. Unas denominaciones que han ayudado a conservar el entorno prácticamente intacto, siendo lo más espectacular las cascadas que se precipitan de las altas paredes.

Una de las cascadas de la playa de la Vallina / Istock / IMAG3S

Hasta cinco cascadas se pueden contar en esta playa cudillerense, algunas caen más suavemente y otras con más fuerza. A este espectáculo natural se suman las aguas de algunos arroyos y del río Vivigo que desembocan en el Cantábrico por esta costa, haciendo de límite con el arenal de Valdredo. La composición perfecta del agua en diferentes formas crea un paisaje lleno de encanto y con una magia muy particular, que hace que sea un lugar genuinamente único.

Molinos de piedra y un mirador impresionante

Junto a una de sus cascadas se levanta un antiguo molino de piedra que completa la postal más bonita del norte de España. En el siglo XVIII, la parroquia tenía seis que utilizaba para moler el grano de Oviñana, pero el tiempo hizo que solo quedaran algunos vestigios y este perfectamente conservado. Otro que puede destacar es el que se encuentra al lado del Vivigo, todavía en un estado bastante correcto que habla de un pasado más cercano de lo que creemos.

Uno de los molinos de piedra en la playa de Vallina / Istock / MAG3S

La playa de Vallina, sus acantilados, cascadas y arroyos se pueden contemplar también desde otra perspectiva en el mirador del Sablón, a cien metros de altura sobre el nivel del mar. Se dice también que es uno de los puntos desde donde disfrutar de uno de los mejores atardeceres del país. Una escena fabulosa para terminar un día de verano por todo lo alto, con la playa más bonita de Asturias como telón de fondo, el sonido de las olas y el olor tan especial del Cantábrico.