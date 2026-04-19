Los guías turísticos coinciden en su veredicto: esta ciudad monumental de Extremadura es la más infravalorada de España a pesar de tener un casco histórico medieval, palacios renacentistas y una de las plazas más bonitas del continente

Lo más probable es que llegues a Cáceres sin tenerla entre tus prioridades. Sin embargo, en cuanto entres en el casco histórico, lo primero que pensarás será que es difícil encontrar otra ciudad donde todo esté tan concentrado y tan bien conservado.

Cáceres / Istock / Konstantin Kalishko

A diferencia de otros destinos donde vas en busca de un punto de interés concreto que justifica la visita, aquí lo que funciona es el conjunto, por lo que si tienes un día para visitar Cáceres, no necesitas organizar demasiado. El casco histórico es compacto y se recorre entero a pie, enlazando plazas, iglesias y palacios, pues todo se ve en pocos metros.

Adriana Fernández

Un casco histórico con palacios y torres

El conjunto monumental de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986.

La ciudad combina restos de origen romano, con un trazado medieval y una arquitectura renacentista. Tras acceder por la muralla, el recorrido no sigue un orden concreto, sino que la idea es ir caminando por las calles estrechas para ir encontrándote constantemente con edificios históricos.

Palacio de los Golfines de Abajo / Istock / Flavio Vallenari

Uno de los rasgos más visibles del centro histórico de Cáceres es la presencia de torres defensivas y palacios vinculados a familias nobles. Edificios como el Palacio de los Golfines de Abajo o la Torre de Bujaco muestran esa mezcla entre función defensiva y representación de poder tan característicos de épocas pasadas.

La torre de Bujaco y el arco de la Estrella, en el centro histórico / Istock

Una plaza que concentra siglos de historia

La joya de la corona de esta ciudad tan poco masificada es su plaza Mayor, que funciona como punto de transición entre la ciudad moderna y el casco histórico. Desde aquí parten varios de los accesos principales al recinto amurallado.

Plaza Mayor de Cáceres / Istock

Más allá de su función práctica, es probablemente el espacio más reconocible de la ciudad por sus soportales, los edificios históricos y la mencionada Torre de Bujaco. Verás que no es una plaza monumental, pero su encanto es indiscutible. Como curiosidad, por aquí se encuentran algunos de los restaurantes más increíbles de la ciudad, y ya solo por ello merece la pena la visita.

Para recorrer la ciudad, lo habitual es comenzar desde este punto y desde ahí puedes entrar hacia la zona monumental y recorrer calles que llevan de forma bastante directa a algunos de los espacios más representativos. Entre ellos, la Concatedral de Santa María, que marca uno de los puntos centrales, tanto por ubicación como por peso histórico.

Concatedral de Santa María / Istock / t

Por qué sigue siendo un destino poco masificado

A pesar de su valor patrimonial, Cáceres no recibe el volumen de viajeros de otras ciudades históricas de España que se han visto sobrepasadas por el éxito. Esto se debe en parte a su ubicación y a que queda fuera de muchos itinerarios turísticos habituales.

Precisamente gracias a esa menor presión turística, que tiene un efecto directo en la experiencia, el recorrido por el casco histórico se disfruta mucho más, ya que se puede hacer sin grandes aglomeraciones, incluso en temporada alta.

También influye el hecho de que no haya grandes iconos aislados, sino que lo importante sea el conjunto. Eso hace que funcione mejor como destino al que ir con calma en lugar de llegar para tachar de la lista puntos concretos.