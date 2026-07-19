Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Matt DamonTren de SóllerDestino mayores 70Ermita románicaCinque Terre españolCiudad Julio CesarRamón GarcíaJulio IglesiasRegión bonita Italia
instagram

No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano

Este enclave ofrece calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas que multiplican su población estival.

Es uno de los muchos secretos que esconde Almería.

Es uno de los muchos secretos que esconde Almería. / Wikicommons / By Jesús Ojeda - https://www.flickr.com/photos/195259535@N08/52091083193/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152001656

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sarai Bausán García

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Con apenas 300 habitantes, la provincia de Almería esconde entre sus límites una pequeña y tranquila pedanía rodeada de calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas adornadas con flores. Un enclave que multiplica su población durante el verano con visitantes llegados de distintos rincones del mundo para disfrutar de esta aldea marinera que muchos comparan con Grecia.

Las playas de Galicia donde puedes ver la mágica bioluminiscencia

Las playas de Galicia donde puedes ver la mágica bioluminiscencia

Martín Álvarez

"Este precioso pueblo blanco no está en Grecia, sino que es una aldea escondida de Almería, una pequeña joya en pleno Parque Natural de Cabo de Gata con playas salvajes, acantilados y agua cristalina", cuenta sobre Agua Amarga, este pequeño pueblo de pescadores, la creadora de contenido de viajes Anastasia, que en su perfil 'anastasia.viajera' acumula miles de seguidores sobre los lugares más remotos y bellos que se deben visitar al menos una vez en la vida.

Cabo de Gata, Almería

Cabo de Gata, Almería / Istock / Eusebio Torres

Agua Amarga, un pueblo "de película" en Almería

En su ruta por la geografía española, ha descubierto este pueblo costero que asegura que parece "de película" con sus casas blancas y sus flores coloridas. "Te harán sentir en una isla griega", afirma la 'influencer'.

Y es que, a pesar del crecimiento que ha sufrido el municipio con el incremento del turismo y su mayor masificación durante los meses de verano, este entorno mantiene su encanto y carácter agradable y tranquilo, lo que le posiciona como un verdadero oasis de calma en la costa andaluza.

Playa del Bobar, playa en Almería

Playa del Bobar, playa en Almería / Istock

Playas vírgenes de arena fina en esta aldea de Almería que parece "una isla griega"

De ese modo, este lugar de la provincia de Almería ha logrado conquistar a sus visitantes gracias a la forma de ser de sus habitantes y la belleza de su entorno, con playas vírgenes de arena fina y aguas turquesas, acantilados sedimentarios y cuevas calizas de una hermosura sin igual, con litorales como la Cala de Enmedio o la Cala del Plomo como sus principales bastiones.

Noticias relacionadas y más

Además, también se puede disfrutar en su entorno de su conocida torre de Mesa Roldán y su faro, así como las serpenteantes y estrechas calles del municipio, salpicadas constantemente de artesanía y cultura.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

  1. El refugio de Julio Iglesias (82 años) es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo, tiene una iglesia del siglo XVI sobre una mezquita
  2. El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
  3. La ciudadela gallega de origen celta coetánea a la ocupación romana: sobre un acantilado, pertenece a la Edad de Hierro y aún conserva parte de su muralla original
  4. La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: del siglo XII y declarada Patrimonio de la Humanidad, cumplía las funciones de templo y fortaleza
  5. La región de Italia con el lago más bonito del mundo: 6 pueblos de cuento para vivir el verano de tu vida
  6. El refugio de Leiva (45 años) es una sierra entre Madrid y Toledo con el pico más alto del Sistema Central y el río Alberche en la puerta: 'Si la movida se pone fea, puedo hacer un mercadillo en la curva del pueblo
  7. El paseo marítimo más elegante de España sigue la curva de una bahía de cuento: un balneario Belle Époque sobre la arena y el palacio donde veraneaba una reina
  8. La playa más bonita de Murcia es también la menos masificada: Bandera Azul, arena fina y aguas turquesa entre paredes de roca

No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano

No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano

El arco marino que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del litoral mallorquín

El arco marino que se ha convertido en uno de los grandes símbolos del litoral mallorquín

La cala de aguas cristalinas situada bajo uno de los acantilados más impresionantes de la Costa Blanca

La cala de aguas cristalinas situada bajo uno de los acantilados más impresionantes de la Costa Blanca

El viaje en tren que permite descubrir el Cantábrico sin hacer y deshacer la maleta cada día

El viaje en tren que permite descubrir el Cantábrico sin hacer y deshacer la maleta cada día

Los dos chiringuitos con Solete que Isabel Jiménez recomienda: "El calamar en aceite, el gallopedro y las coquinas son su especialidad"

Los dos chiringuitos con Solete que Isabel Jiménez recomienda: "El calamar en aceite, el gallopedro y las coquinas son su especialidad"

El pueblo donde Carlos II quiso que descansara su corazón: una villa medieval fortificada con solo 168 habitantes

El pueblo donde Carlos II quiso que descansara su corazón: una villa medieval fortificada con solo 168 habitantes

La catedral gótica más grande del mundo guarda el monumento funerario de Cristóbal Colón y está en Andalucía

La catedral gótica más grande del mundo guarda el monumento funerario de Cristóbal Colón y está en Andalucía

La escapada en tren que cada verano conduce hasta un mar de lavanda a menos de una hora de Madrid

La escapada en tren que cada verano conduce hasta un mar de lavanda a menos de una hora de Madrid