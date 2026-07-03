Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Refugio RozalénCatedral del IbéricoMaría GalianaRefugio Emilio AragónRuta senderismoSendero bonito AndalucíaPlayas desconocidasIsabel PreyslerPenélope Cruz
instagram

No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano

Este enclave ofrece calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas que multiplican su población estival.

Este pueblo costero de Almería parece de ensueño y se ha convertido en una auténtica joya costera

Este pueblo costero de Almería parece de ensueño y se ha convertido en una auténtica joya costera / Istock / Worledit

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sarai Bausán García

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Con apenas 300 habitantes, la provincia de Almería esconde entre sus límites una pequeña y tranquila pedanía rodeada de calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas adornadas con flores. Un enclave que multiplica su población durante el verano con visitantes llegados de distintos rincones del mundo para disfrutar de esta aldea marinera que muchos comparan con Grecia.

Amanecer en la ciudad de Almería

Amanecer en la ciudad de Almería / Istock / Antonio Francisco Alvarez Gimenez

"Este precioso pueblo blanco no está en Grecia, sino que es una aldea escondida de Almería, una pequeña joya en pleno Parque Natural de Cabo de Gata con playas salvajes, acantilados y agua cristalina", cuenta sobre Agua Amarga, este pequeño pueblo de pescadores, la creadora de contenido de viajes Anastasia, que en su perfil 'anastasia.viajera' acumula miles de seguidores sobre los lugares más remotos y bellos que se deben visitar al menos una vez en la vida.

El pueblo blanco más bonito de Andalucía no es ni Ronda, ni Frigiliana: fue hogar de Julio César, está entre el mar y la montaña, y tiene un castillo árabe del siglo XIII

El pueblo blanco más bonito de Andalucía no es ni Ronda, ni Frigiliana: fue hogar de Julio César, está entre el mar y la montaña, y tiene un castillo árabe del siglo XIII

Adriana Fernández

Agua Amarga, un pueblo "de película" en Almería

En su ruta por la geografía española, ha descubierto este pueblo costero que asegura que parece "de película" con sus casas blancas y sus flores coloridas. "Te harán sentir en una isla griega", afirma la 'influencer'.

Vista de la ciudad de Almería desde Alcazaba, España

Vista de la ciudad de Almería desde Alcazaba, España / Istock / Al Carrera

Y es que, a pesar del crecimiento que ha sufrido el municipio con el incremento del turismo y su mayor masificación durante los meses de verano, este entorno mantiene su encanto y carácter agradable y tranquilo, lo que le posiciona como un verdadero oasis de calma en la costa andaluza.

Playas vírgenes de arena fina en esta aldea de Almería que parece "una isla griega"

De ese modo, este lugar de la provincia de Almería ha logrado conquistar a sus visitantes gracias a la forma de ser de sus habitantes y la belleza de su entorno, con playas vírgenes de arena fina y aguas turquesas, acantilados sedimentarios y cuevas calizas de una hermosura sin igual, con litorales como la Cala de Enmedio o la Cala del Plomo como sus principales bastiones.

Noticias relacionadas y más

Cabo de gata en Almería

Cabo de gata en Almería / Istock / charliemarcos

Además, también se puede disfrutar en su entorno de su conocida torre de Mesa Roldán y su faro, así como las serpenteantes y estrechas calles del municipio, salpicadas constantemente de artesanía y cultura.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

  1. El refugio de Rozalén (40 años) es el 'pueblo de las cascadas' al que ha vuelto a vivir tras frenar su carrera: 'Necesito estar en mi pueblo, con la gente que quiero
  2. Nadie la visita, pero dicen que es “la Selva Negra de España”: un paisaje que conecta 43 pueblos llenos de cascadas y bosques frondosos desde el interior de una provincia olvidada
  3. El refugio de María Galiana (91 años) es un pueblo pesquero con la mejor gamba blanca de España: 'Lo que más me gusta es una playa
  4. El refugio de Malú (44 años) en verano es un maravilloso pueblo de origen medieval: en el corazón de la Sierra de Gredos, tiene un impresionante patrimonio histórico y un castillo del siglo XV
  5. Unamuno la llamó 'el salón más bello de Europa' y es la plaza más bonita de España: una obra maestra del Barroco declarada Patrimonio de la Humanidad y construida en piedra dorada
  6. La ciudad europea perfecta para recorrer después de los 65 años: distancias cortas, transporte ejemplar y uno de los centros históricos mejor conservados del continente
  7. El refugio de David Broncano (41 años) es un pueblo de 1.700 habitantes con la piscina más larga de Europa: 'Criarse en un pueblo tiene ventajas para la formación del carácter que ayuda en muchos sentidos
  8. Entramos en el pueblo donde se come el mejor pulpo de España: un Conjunto Histórico-Artístico frente al mar con paisajes de ensueño, una gran tradición marinera y villas con siglos de historia

No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano

No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano

La playa de Cádiz considerada la mejor de Andalucía : "Son 4 kilómetros de pura felicidad"

La playa de Cádiz considerada la mejor de Andalucía : "Son 4 kilómetros de pura felicidad"

Carmona, el mejor pueblo para escapar del calor este verano

Carmona, el mejor pueblo para escapar del calor este verano

Las playas desconocidas de Andalucía, con rincones vírgenes y tranquilos, para desconectar este verano

Las playas desconocidas de Andalucía, con rincones vírgenes y tranquilos, para desconectar este verano

Las Hurdes, la Selva Negra de España

Las Hurdes, la Selva Negra de España

Grazalema, un pueblo blanco para el verano lejos del mar

Grazalema, un pueblo blanco para el verano lejos del mar

El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea

El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea

El sendero más bonito del mundo mide 16 kilómetros y está en Andalucía: cascadas y aguas de color turquesa perfectas para el verano

El sendero más bonito del mundo mide 16 kilómetros y está en Andalucía: cascadas y aguas de color turquesa perfectas para el verano