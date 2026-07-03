No es Grecia, aunque lo parezca: el pueblo pesquero de Almería que se ha convertido en una joya para el verano
Este enclave ofrece calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas que multiplican su población estival.
Con apenas 300 habitantes, la provincia de Almería esconde entre sus límites una pequeña y tranquila pedanía rodeada de calas escondidas, aguas cristalinas y casas blancas adornadas con flores. Un enclave que multiplica su población durante el verano con visitantes llegados de distintos rincones del mundo para disfrutar de esta aldea marinera que muchos comparan con Grecia.
"Este precioso pueblo blanco no está en Grecia, sino que es una aldea escondida de Almería, una pequeña joya en pleno Parque Natural de Cabo de Gata con playas salvajes, acantilados y agua cristalina", cuenta sobre Agua Amarga, este pequeño pueblo de pescadores, la creadora de contenido de viajes Anastasia, que en su perfil 'anastasia.viajera' acumula miles de seguidores sobre los lugares más remotos y bellos que se deben visitar al menos una vez en la vida.
Agua Amarga, un pueblo "de película" en Almería
En su ruta por la geografía española, ha descubierto este pueblo costero que asegura que parece "de película" con sus casas blancas y sus flores coloridas. "Te harán sentir en una isla griega", afirma la 'influencer'.
Y es que, a pesar del crecimiento que ha sufrido el municipio con el incremento del turismo y su mayor masificación durante los meses de verano, este entorno mantiene su encanto y carácter agradable y tranquilo, lo que le posiciona como un verdadero oasis de calma en la costa andaluza.
Playas vírgenes de arena fina en esta aldea de Almería que parece "una isla griega"
De ese modo, este lugar de la provincia de Almería ha logrado conquistar a sus visitantes gracias a la forma de ser de sus habitantes y la belleza de su entorno, con playas vírgenes de arena fina y aguas turquesas, acantilados sedimentarios y cuevas calizas de una hermosura sin igual, con litorales como la Cala de Enmedio o la Cala del Plomo como sus principales bastiones.
Además, también se puede disfrutar en su entorno de su conocida torre de Mesa Roldán y su faro, así como las serpenteantes y estrechas calles del municipio, salpicadas constantemente de artesanía y cultura.
Fuente: El Correo de Andalucía
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