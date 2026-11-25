Nuestro viaje comienza en Sádaba, un sábado por la mañana. Es primavera, el cielo está gris y el bar de la esquina bulle entre cafés y tostadas desde primera hora. Somos un grupo de ciclistas y hemos venido con ganas de descubrir los paisajes y paisanajes de esta tierra a caballo entre el Prepirineo y el valle del Ebro. Los vecinos, curiosos, apartan la mirada del gran televisor y preguntan de dónde somos y hacia dónde vamos. “¿Nos mojaremos?”. “No, bueno, si acaso, un poco.”

Cruzando el acueducto romano de Los Bañales. / Markel Redondo

Lagunas de vida

Con el cierzo en la frente, nos dirigimos al noroeste a través de la vasta llanura bardenera. Entre campos y canales de riego, rodamos hasta la Laguna de Dos Reinos. Sin darnos cuenta, acabamos de cruzar la frontera entre Aragón y Navarra.

El pequeño humedal es refugio de garzas, grullas, ánades y otras muchas aves acuáticas. En su orilla se han erigido varios puestos de observación ornitológica. Mediante susurros, un paciente aficionado a la fotografía de fauna nos confiesa que hoy no ha habido suerte, pero que en otra ocasión pudo retratar al escurridizo avetoro.

La ruta continúa por la Cañada Real de los Roncaleses, pero se desvía pronto hacia Carcastillo y Murillo el Fruto, donde empiezan a caer las primeras gotas. Entre suaves meandros y bosques de ribera, remontamos el río Aragón, ganando altura lentamente, hasta avistar la silueta de un pueblo que, encaramado en lo alto de la sierra, mira hacia la solana. Es Gallipienzo Antiguo.

Vista aérea de Sos del Rey Católico. / Markel Redondo

Subir en bicicleta requiere un esfuerzo extra, pero merece la pena. Tras calmar la sed en la fuente de la entrada, continuamos a pie, errando por sus calles imposibles. Al final del empedrado se alza la iglesia de San Salvador, de origen románico, cuyo ábside se levanta imponente hacia el cielo. Desde esta atalaya natural, la panorámica sobre el río, el valle de Aibar y la sierra de Leire, con el Pirineo asomando sobre el horizonte, resulta inmensa.

Caminos para todos

De nuevo en el río, cruzamos el viejo puente medieval y subimos hasta Cáseda. En el bar de la plaza es la hora del vermú. Frente a unos sabrosos fritos de huevo y unos zuritos, desplegamos el mapa. Como en uno de aquellos libros de Elige tu propia aventura, la ruta nos plantea tres opciones. La más suave parte directamente hacia Sos del Rey Católico, avanzando junto al Canal de las Bardenas y pasando por el castillo de Añués. La segunda salva la sierra de San Pedro por una pista que gana altura a través del bosque, dando un rodeo que nos llevará al pequeño pueblo de Sofuentes. La tercera, la más exigente, se aventura por un camino más agreste que hace escala en la ermita de San Zoilo, en cuyo interior se descubrieron unos grafitos que narran la batalla naval de la toma de Túnez, en 1535, para después trepar hasta el despoblado de Peña.

Tras los cafés, el pelotón se divide. Los que se atreven con la dura subida a Peña se encuentran con un pueblo aparentemente inabordable. Situado en lo más alto de una meseta inclinada, parece que sus casas, su iglesia y su castillo puedan empezar a rodar hacia el barranco en cualquier momento. En el cementerio yace el comandante de la Royal Air Force D. C. B. Walker, cuyo avión se estrelló en esta montaña a finales de 1943. Unas horas más tarde, nos reencontramos todos en Sos del Rey Católico, el pueblo que en 1925 añadió “del Rey Católico” a su nombre para honrar a su vecino más ilustre, el rey Fernando II de Aragón. La primera etapa acaba aquí.

Torre del Homenaje del castillo de Sos del Rey Católico. / Markel Redondo

Historia a pie de calle

El segundo día, el sol irrumpe a través de las ventanas desde el amanecer. Mientras esperamos la hora del desayuno, salimos a pasear por las intrincadas callejuelas de la antigua judería.

En el Barrio Alto, detrás del Palacio de Sada, una casa exhibe una cruz labrada justo encima de la tradicional mezuzá, en la que se introducía un pequeño pergamino con dos versículos de la Torá. Se trata, seguramente, del hogar de una familia conversa. Con la expulsión de 1492, Sos y otras villas de la región perdieron una parte importante de su población. Algunos se instalaron temporalmente en la vecina Sangüesa, pero solo seis años más tarde, el reino de Navarra también decretó su deportación.

El viejo Sos, bastión amurallado y hoy impecablemente restaurado, calla incontables historias —o “microhistorias”, como diría Carlo Ginzburg— de gentes anónimas que jamás trascendieron. Vidas vividas en una tierra de eterna frontera —primero frente al islam y después, frente a Castilla y, sobre todo, Navarra—, en aquel castrum fundado en el siglo X que creció alrededor de su castillo y que en el siglo XII pasó a denominarse villam.

Detalle de la portada de la iglesia de San Miguel de Biota. / Markel Redondo

Baños de bosque

Ya sobre la bicicleta, la ruta nos guía a través del laberíntico casco medieval hasta el Portal de Uncastillo. Extramuros, tomamos la carretera antigua, una estrecha y tranquila lengua de asfalto cuarteado que serpentea monte arriba, rumbo a la sierra de Selva.

Superado el primer collado, volvemos a elegir entre las diversas opciones que plantea el libro de ruta. Hay quien opta por descender directamente a Uncastillo, pero la mayoría seguimos la variante que recorre la parte alta de la sierra. Entre gigantescos molinos de viento, divisamos las cumbres nevadas del Pirineo occidental. Más abajo, el castillo de Sibirana resiste intacto al paso de los siglos sobre un escarpe de roca que lo preserva inconquistable. Peor suerte ha corrido la ermita románica de Santa Quiteria, que hace años perdió la cubierta.

Tras calmar la sed en la fuente del Boj, la pista nos adentra de nuevo en el bosque para desembocar en el paraje del Pozo de Pigalo. Las cristalinas aguas del río Arba de Luesia topan aquí con unos pliegues de roca formando una tentadora piscina natural.

Portada de la iglesia de Santa María la Mayor de Uncastillo. / Markel Redondo

Pueblos medievales

Después del refrescante baño, una pista nos conduce hasta la sinuosa carretera de Luesia. La ruta propone una visita rápida al pueblo para explorar su centro histórico, donde también hubo judería. Es cerca de mediodía y las sombras escasean incluso en el entramado medieval. Calles estrechas, casonas solariegas, dinteles con fechas lejanas… En lo más alto, la silueta del castillo y la iglesia de San Salvador dominan la villa.

La siguiente parada es en el monumental pueblo de Uncastillo, donde empezamos a perder de forma irremediable la noción del tiempo. Rodando por sus calles, entre casas de recios muros y portales con arcos de grandes dovelas, aparecemos en la plaza del Mercado, donde hubo una lonja medieval. Al lado se encuentra la iglesia de San Miguel, construida en el siglo XII, hoy convertida en salón de congresos. En la fachada meridional se echa algo en falta: en 1915, el obispo de Jaca vendió su excepcional portada, que hoy se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Según la página web del ayuntamiento, pagaron 800 pesetas.

Ruinas de la iglesia de San Lorenzo con Uncastillo al fondo. / Markel Redondo

Iconografía románica

Por fortuna, no ocurrió lo mismo con la iglesia de Santa María, también del siglo XII, que siempre fue el templo más importante de la villa. Su magistral portada se ha conservado en perfecto estado. En sus capiteles y arquivoltas se esculpieron escenas muy sugerentes. La temática es la habitual de la época: la lucha entre el bien y el mal, el castigo de los pecadores, etc. Con la vista en alto, logramos reconocer a un hombre forzudo abriendo las fauces de un león y una bestia devorando a una mujer, a varios músicos, bailarinas y bufones haciendo muecas, a un sacamuelas sujetando unas tenazas con lo que parece un molar recién extraído, a una mujer sentada a horcajadas sobre un monje…

El paseo urbano continúa por la antigua judería, las otras cuatro iglesias y el castillo, para terminar en la terraza de la concurrida plaza del Ordinario. Los domingos de primavera, si brilla el sol, la hora del aperitivo se dilata sin ningún tipo de remordimiento.

Pedaleando por Malpica de Arba. / Markel Redondo

Ruinas romanas

Salimos del pueblo por el Puente de los Judíos, rumbo a Malpica de Arba. Bajo un cielo azul salpicado de nubes algodonosas, pasamos la tarde enlazando pistas y caminos que comunican antiguos corrales en ruinas.

Para los kilómetros finales ha quedado uno de los platos fuertes de nuestro particular viaje en el tiempo. A las afueras de Biota, entre mares de cereal, aparece señalizado un lagar romano excavado en la roca. Un poco más allá, en mitad de la nada más absoluta, asoman los pilares del viejo acueducto que suministró agua a una urbe que contó con termas, templos, zona comercial, viviendas de ricos y no tan ricos, foro, necrópolis... Una ciudad de la que hoy no sabemos ni el nombre, pero que se conoce oficialmente como Los Bañales. El tiempo, el abandono y el expolio han pasado factura y cuesta imaginar el lujo de aquellas estancias, con suelos y paredes calefactados, mosaicos, piscinas de agua caliente y fría... En medio de este páramo es inevitable preguntarse sobre el origen de tanta agua. Aunque acabamos de pasar junto a un muro señalizado como “presa romana”, el experto en ingeniería romana Isaac Moreno Gallo sostiene que el agua la traían desde la lejana Malpica de Arba, mediante una tubería de plomo entallada en la roca.

Vista aérea del puente sobre el río Aragón en Gallipienzo. / Markel Redondo

La rueda del tiempo

Pedalada a pedalada, el círculo se va cerrando. Con el sol bajo, se intuye el final, pero la ruta insiste en su afán historiador y nos desvía ligeramente para que visitemos la torre medieval de Layana y el mausoleo romano de Los Atilios antes de terminar bajo las magníficas almenas del castillo de Sádaba.

Es domingo. Volvemos a estar en el bar de ayer por la mañana. Los parroquianos miran la televisión, juegan a cartas o giran la cabeza automáticamente al paso de los coches. Nuestra aventura cicloturista concluye aquí. Atrás queda un fin de semana viajando a pedales por una tierra arada mil veces por la historia y sembrada otras tantas con vestigios de otras eras. La nuestra ha sido una escapada fugaz que quizá merezca un día más, para desacelerar, para charlar con los vecinos, para disfrutar con calma de todos estos pueblos repletos de atractivos y que miran al futuro rodeados de silencio.

El pan nuestro Dicen que un pueblo se mantiene vivo mientras sus vecinos coman pan de kilómetro cero. Durante la travesía Grand Gravel Dos Reinos, pasaremos por la puerta de varios hornos artesanos. En Uncastillo, Alfonso Pemán lleva toda la vida como panadero y su horno familiar está a punto de cumplir 100 años. Su pan y su torta “malhecha” se pueden comprar también en otros pueblos en los que la panadería ya cerró. En Biota, Ana Sonsona y Javier Laborda elaboran magdalenas, tortas de alma, de anís y mantecados, que serán el avituallamiento perfecto para los ciclistas más golosos. Entrando en Sos del Rey Católico, toparemos con la pastelería Delfín Puente, en el vistoso edificio de una antigua fábrica de chocolate. Una calle más arriba, junto al histórico Portal de Zaragoza, en el mostrador de la panadería Alamán hay pan de hogaza artesano, tortas de manteca, de chicharro y otros muchos dulces tradicionales.

Obrador de la panadería Pemán, en Uncastillo. / Markel Redondo

Itinerario, etapas y mejor época

El itinerario de Grand Gravel Dos Reinos es circular, tiene un total de 194 kilómetros y 3.000 m+ de ascensión acumulada. Ha sido diseñado para que se pueda dividir cómodamente en dos, tres o cuatro jornadas, pernoctando en pueblos como Sádaba, Murillo el Fruto, Gallipienzo Antiguo, Sos del Rey Católico y Uncastillo. La ruta se desarrolla por pistas forestales, caminos agrícolas y carreteras locales con poco tráfico. Está pensada para bicis tipo gravel, pero también se puede hacer con bicicletas híbridas o e-bikes con neumáticos para terrenos mixtos. Solo la variante que sube al despoblado de Peña incluye algún sector de sendero pedregoso que hace recomendable el uso de mountain bike. El itinerario no está señalizado sobre el terreno. Para orientarse es necesario utilizar el mapa y los tracks para GPS disponibles en la web de Grand Gravel (grandgravel.com). Aunque se puede realizar durante todo el año, la primavera y el otoño son las estaciones más indicadas.