La Granada más secreta y desconocida (y que no sale en las guías): qué ver más allá de la Alhambra, el Albaicín y otros monumentos Patrimonio de la Humanidad en tu próxima escapada

La otra gran joya actual de la ciudad es el Museo de la Memoria de Andalucía. Y aunque se trata de una obra del siglo XXI, es casi inevitable la referencia al gran monumento de Granada, la Alhambra. Y es que su autor, Alberto Campo Baeza, premio nacional de Arquitectura, se inspiró en el patio circular del Palacio de Carlos V de la Alhambra para crear el gran patio central del museo.