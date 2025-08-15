El Granada de Lorca, la ciudad "del misterio, la sangre, la muerte, el cielo y la vida"

El erotismo de Lorca no se entiende sin Granada. No el erotismo explícito, sino ese temblor que hay en El público o en Sonetos del amor oscuro, escritos en parte entre la Huerta de San Vicente y la Residencia de Estudiantes. La represión franquista y el miedo social obligaron a ocultar muchos de estos textos hasta los años ochenta. Hoy, sin embargo, sabemos que ese amor oscuro era también parte de su identidad, tan fundida con la ciudad que incluso su asesinato —en agosto de 1936, en el barranco de Víznar— parece una prolongación lógica de ese destino trágico.