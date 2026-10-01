Todos van a Granada, pero pocos conocen “las Badlands de Andalucía”: un Geoparque de la Unesco, una catedral renacentista, barroca y gótica, y la capital del trogloditismo europeo

Se conoce como badlands, a las tierras baldías o yermas de aspecto árido y erosionado por el impacto del agua y el viento, que a su vez debe su efecto a la falta de vegetación.

Cañones, cárcavas, barrancos, canales o las llamadas “chimenea de hadas” son las formas más comunes en este tipo de paisaje que, además de formas, describe una gama de colores desde el negro y grisácea antracita, hasta el rojo y arcilla brillante. Y la ciudad de Granada es testigo de una de ellas.

Desierto de Gorafe, Geoparque de Granada, vista aérea / Istock

La Hoya de Guadix, en el centro norte de la provincia granadina, describe una depresión tectónica flanqueada por la vertiente norte de Sierra Nevada, la Sierra de Baza y la Sierra de Huétor, que la rodean. Incluida dentro del Geoparque de Granada, reconocido por como Patrimonio Mundial por la Unesco, se formó tras la desecación de un antiguo lago de interior que cubría la cuenca Guadix-Baza, que al perder su caudal dio paso a las lluvias y actividad erosiva que tallaron este paisaje. Así se formó el milagro: un paisaje único sobre Granada que parece de otro mundo y recoge en su interior joyas históricas fascinantes.

Adriana Fernández

Capital del trogloditismo en Europa

Pero, más allá del paisaje, Guadix esconde su historia entre las faldas de sus montañas. Parte de los sedimentos que conforman las montañas, blandos y maleables, la “arcilla de Guadix” funcionaban como un espacio clave: un material fácil de picar con herramientas manuales, pero endurecido con el aire y la luz, capaz de ser moldeado, pero sin riesgo de derrumbarse, algo que hizo de esta capacidad una ventaja para aquellos que buscaban hacerse un refugio, desde los primeros pobladores, hasta la actualidad.

Casas cuevas tradicionales en Beas de Guadix, Granada / Istock

Durante la época de la Reconquista, la población morisca halló cobijo en la roca de Guadix tras ser expulsada por los Reyes Católicos en 1489. La Reconquista fue el nacimiento masivo de estas “edificaciones” en piedra, bautizando un poblado troglodita a finales del siglo XV. Excavadas a mano en las colinas, destacan por su temperatura interior constante, entre 18 °C y 20 °C, y sus chimeneas destacan, encaladas de un blanco brillante. En total son más de 2.000, y hoy el Barrio de las Cuevas es considerado capital del trogloditismo europeo, con un núcleo urbano que supone la mayor concentración de viviendas de este estilo del continente.

Casas cueva en Purullena, Guadix. Granada, España / Istock / https://jesusnoguera.com

Un paseo por Guadix: qué ver

Conjunto Histórico-Artístico desde 1976, el pueblo esconde además una riquísima arquitectura, con indispensables turísticos como la Alcazaba y la Iglesia de Santiago, o los miradores de La Magdalena y Padre Poveda, con Sierra Nevada como telón de fondo.

Fiesta de Interés Turístico Internacional Si viajas en septiembre, recuerda la tradición del Cascamorras, celebrada el 9 de cada mes. Su origen se remonta al siglo XV, cuando se encontró la imagen de la Virgen de la Piedad en Baza y quiso llevársela a Guadix: si un enviado del pueblo (el "Cascamorras") lograba llegar hasta el templo de la Virgen en Baza sin mancharse, podría recuperar la talla. Desde entonces, cada año se intenta cumplir la misión, mientras miles de vecinos persiguen al valiente voluntario para cubrirlo por completo de pintura negra.

“La presencia cristiana se testimonia en este pueblo de Granada desde el siglo I cuando su patrón, San Torcuato, funda en la ciudad romana de Acci el primer episcopado de nuestro suelo patrio”, recuerda la Santa Apostólica y Real Iglesia Catedral de la Encarnación de Guadix, otro de los indispensables de esta ciudad andaluza. En su arquitectura, Barroco, renacimiento y gótico se aúnan en una estructura sobre una antigua Mezquita Mayor. Hoy, la iglesia se presenta con una impresionante fachada de piedra que recoge el ejemplo perfecto del barroco español.

Exterior de la Catedral de Guadix en Granada / Istock

Y no dejes la ciudad sin conocer el teatro romano, del siglo I d.C. y descubierto hace casi 20 años, una de las evidencias más importantes de la antigua Julia Gemella Acci, la ciudad romana de Hispania que se entonces se asentaba sobre este territorio. Visita además la Plaza de las Palomas o Plaza de la Constitución, un recinto porticado de estilo renacentista decorada con escudos de los Reyes Católicos y la Casa de Austria y, de paso, el Palacio de Peñaflor, la casa señorial de la familia Pérez de Barradas, destacada por su precioso balcón corrido de madera.