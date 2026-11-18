Normalmente, Granada capital se lleva casi todas las miradas: la Alhambra, el Albaicín, el Sacromonte... Pero quien coja la A-92 en dirección a Almería y no se baje antes de los primeros cincuenta kilómetros se encuentra con un paisaje que es uno de los más sorprendentes del continente: cerros de arcilla rojiza coronados por chimeneas blancas que asoman del suelo como si la tierra respirara. Aquí, literalmente, bajo tierra, vive casi media población a día de hoy.

Mirador en Guadix (Granada) / Istock / Orietta Gaspari

La ciudad de la que hablamos es Guadix, situada en la falda norte de Sierra Nevada, dentro de la gran depresión conocida como la Hoya de Guadix. El municipio ronda los veinte mil habitantes, y una parte muy considerable de ellos vive en el famoso Barrio de las Cuevas, del que hablaremos un poco más adelante con detalle. La historia de este rincón del altiplano granadino es mucho más larga de lo que su fama reciente sugiere. La ciudad lleva habitada desde mediados del segundo milenio antes de Cristo. Pasaron los romanos, los visigodos y, ya en plena Edad Media, los Reyes Católicos la incorporaron a la corona de Castilla.

Lucía Alfonso González

El casco antiguo de Guadix fue declarado conjunto histórico-artístico en 1976, y su catedral cuenta con la máxima protección patrimonial desde 1931. Más recientemente, en 2020, el territorio donde se asienta la ciudad fue declarado Geoparque Mundial de la Unesco, un sello que reconoce 4.722 kilómetros cuadrados y 47 municipios de las comarcas de Guadix, Baza y Huéscar por su extraordinario valor geológico.

El barrio de las cuevas en Guadix (Granada) / Istock / Orietta Gaspari

Un modo de vida bajo tierra

El origen de este modo de vida se pierde en varios siglos de historia. La expansión de las viviendas excavadas en los cerros se produjo especialmente después de la conquista cristiana de la zona por los Reyes Católicos. Las características del terreno facilitaron que muchas familias encontraran en la excavación una solución para disponer de un hogar. Con el paso del tiempo, aquella forma de construir se convirtió en una tradición que ha llegado hasta nuestros días.

Guadix (Granada) / Istock / jarcosa

De cualquier modo, para conocer mejor su historia, una parada imprescindible es el Centro de Interpretación Cuevas de Guadix, instalado en varias viviendas originales. Su recorrido permite descubrir cómo eran las casas tradicionales, cómo se organizaba la vida doméstica y qué oficios estaban relacionados con este hábitat. Además, la arquitectura de las casas cueva es muy singular: los picaores, nombre con el que se conoce a los especialistas en este trabajo, han transmitido durante generaciones los conocimientos necesarios para adaptar cada vivienda al terreno, con una estancia principal, ventilación, ventanas y chimenea.

Más allá de las cuevas: el patrimonio de Guadix Su catedral, levantada sobre la antigua mezquita mayor, es una de las tres catedrales españolas de planta renacentista, junto a las de Granada y Málaga, y fue construida, según la tradición local, sobre lo que se conoce como la Colina Sagrada. A sus pies, la Alcazaba árabe es otra de sus joyas. La iglesia de Santiago, de 1533, se construyó con la intención de servir de panteón a la familia Ávalos y hoy sigue siendo, junto a la Puerta de San Torcuato, una de las paradas obligatorias. La visita puede completarse con otros rincones del barrio, como la Plaza de la Ermita Nueva, vinculada a la historia de San Pedro Poveda y a su labor social entre los vecinos.

La catedral de Guadix (Granada) / Istock / Flavio Vallenari

El barrio de las cuevas: más de 2.000 viviendas habitadas en el subsuelo

El conocido como Barrio de las Cuevas reúne más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas y ocupa una extensión que supera la del casco histórico tradicional. No es extraño que Guadix sea conocida como la Capital Europea de las Cuevas: basta contemplar sus cerros desde alguno de los miradores para comprender la singularidad de este paisaje urbano, en el que las chimeneas encaladas dibujan una estampa difícil de olvidar.

Las casas cueva de Guadix (Granada) / Istock / Photon-Photos

Pero lo más sorprendente es que vivir bajo tierra no significa renunciar al confort. Estas viviendas mantienen una temperatura interior bastante constante, de entre 18 y 20 grados, gracias a las propiedades aislantes de la arcilla. Una ventaja especialmente apreciada en una comarca donde los veranos pueden ser calurosos y los inviernos, fríos.