La gran muralla de Europa está en la provincia más infravalorada de España: mide más de 6 kilómetros y no es la de Ávila

Tiene más de 4.000 metros más que la muralla de Ávila o la de Lugo, y esos son muchos metros.
La muralla más grande de Europa está en España y mide más de seis kilómetros. Y aunque puede que ahora mismo estés pensando que ya sabes cuál es, te avanzo que no: no es la de Ávila, ni tampoco la de Lugo.
Se trata de un gran conjunto monumental que atraviesa la ciudad en la que se encuentra, una ciudad que en incontables ocasiones ha aparecido entre la lista de las más infravaloradas de España, muy a su pesar.
La ciudad de la que estamos hablando tiene una muralla que sobrepasa en más de 4.000 metros a la muralla de Ávila, y esos son muchos metros. Y para nosotros, motivos más que suficientes para hacer ya una escapada hasta el rincón de Extremadura en el que se encuentra y verla de cerca.
La muralla más grande de Europa está en España
En Badajoz ya saben que su muralla es uno de los grandes monumentos de España. Es la gran Muralla Abaluartada de Badajoz, un muro fortificado de 6.541 metros que, por su grandiosidad, es único en Europa. Está compuesta en realidad por dos tramos, levantados en periodos distintos de la historia, y 85 torres.
Por un lado, la muralla medieval, construida en el siglo IX con un claro objetivo defensivo; y luego está la muralla de estilo barroco, que se terminó en el siglo XVIII y de la que destacan sus ocho baluartes y semibaluartes.
Juntas, trazan un perímetro completo de la ciudad. Y si hay que mencionar alguno de los monumentos imprescindibles que se encuentran intramuros, sería la Alcazaba, considerada una de las más grandes de España y, posiblemente, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura militar islámica.
La puerta principal de la ciudad, el otro gran monumento
Y luego están las puertas que salpican y permiten el acceso (y salida) hacia el interior de la muralla. Una de las más conocidas es la de Palmas, de diseño renacentista y levantada originalmente como la puerta principal. Es por es que hoy está considerada todo un símbolo de la ciudad de Badajoz.
Es curioso que una muralla que presume de ser la más grande del Viejo Continente sea todavía una gran desconocida para los españoles, que se quedan en la de Ávila o la de Lugo. Ambas son preciosas y están muy bien conservadas, pero ninguna de ellas puede presumir de ser la más grande de Europa. La de Badajoz, sí.
