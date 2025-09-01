La gran desconocida de España se llama Ciudad del Renacimiento: tiene los monumentos más representativos del gótico catalán
Mires a donde mires, en esta localidad catalana encontrarás auténticas joyas culturales.
En España tenemos la suerte de contar con un rico legado histórico, y que muchos de sus elementos se mantengan: catedrales, murallas, castillos... En un rincón catalán, se esconde uno de los lugares más mágicos de la comunidad. Este enclave a orillas del Ebro transporta a todo el que lo visita atrás en el tiempo.
Una ciudad con un abundante patrimonio
La ciudad de Tortosa, en Tarragona, tiene un envidiable conjunto patrimonial. Tal es la importancia de la conocida como "Ciudad del Renacimiento", gracias a sus monumentos, que en 2021 fue elegida como Capital de la Cultura Catalana. El mérito de este reconocimiento se debe al casco histórico, donde se encuentran edificios emblemáticos que sin duda te sorprenderán. Los más importantes son:
- El castillo de Suda: También conocido como castillo de San Juan, es un elemento clave del pasado andalusí de Tortosa; conserva la única necrópolis islámica a cielo abierto de Cataluña. Se construyó bajo el mandato de Abderramán II, en el siglo X. Ha pasado por las manos de los Montcada (una influyente familia de la nobleza de la Corona de Aragón), de los templarios y fue la residencia favorita del rey Jaime I de Aragón. Además, no solo ha sido palacio real, también se ha usado como prisión y como tribunal de justicia. Como ves, este camaleónico edificio tiene una larga y rica historia.
- Los Reales Colegios: En el siglo XVI, esta era una de las ciudades más importantes de Cataluña y vivió un momento de esplendor económico y social. Los Colegios, construidos para la educación de los moriscos, son la obra más importante del Renacimiento civil de la comunidad. Este conjunto está formado por tres edificios: el Colegio de San Jaime y San Matías, el Colegio de Santo Domingo y de San Jorge, y la iglesia de Santo Domingo (actualmente sede de la Exposición Permanente sobre la Ciudad y la Fiesta del Renacimiento).
Nadie discute la relevancia de estas construcciones, pero si por algo es famosa la ciudad de Tortosa es por la catedral de Santa María.
Catedral de Santa María
La construcción de este templo se remonta al siglo XIV, aunque las obras no acabaron hasta el siglo XVII. Los historiadores aseguran que antes de esta catedral, en el espacio que ocupa hubo antes un fórum romano, una sede visigótica y una mezquita musulmana. Lo último en levantarse fue la fachada barroca, la cual es una de las más increíbles de la región.
La estructura de la catedral cuenta con tres naves y capillas laterales, su mayor distintivo y particularidad arquitectónica es la ausencia de muros entre las capillas que se encuentran en la cabecera. Destaca la capilla de la Cinta, es una perfecta representación barroca y se considera un auténtico santuario mariano. A través de la puerta de la Olivera se accede al claustro. Aquí se conservan numerosas lápidas, capiteles con escenas historiadas y vestigios renacentistas.
En la entrada que da a la calle Palau, los visitantes pueden acceder a una exposición permanente que se encuentra en la antigua canónica. Se exponen piezas que abarcan nueve siglos de historia: pinturas, pergaminos, epigrafía romana, visigoda y árabe, esculturas, tapices y la sillería del coro del siglo XVI.
Horarios y precios
La catedral abre de martes a sábado en dos franjas horarias. La primera es de 10:30 h a 13:30 h y por la tarde se puede acceder a partir de las 16:00 h hasta las 18:00 h. Los domingos la apertura se limita de 11:00 h a 13: 00 h.
La entrada general tiene un coste de 5 euros, la reducida (para jubilados, carnet joven, familias numerosas y niños entre 10 y 16 años) de 4 euros. Si vas en grupo de mínimo 20 personas, el precio disminuye a 3,5 euros por persona.
Síguele la pista
Lo último