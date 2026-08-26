La Gomera, la isla canaria donde el verano continúa más allá de septiembre

Septiembre, el mes con el que cambiamos de estación, es inevitablemente sinónimo de final del verano. Sin embargo, no tiene porqué ser final de vacaciones, sobre todo para quienes todavía no hayan disfrutado de un merecido descanso o para quienes, habiéndolo hecho, se hayan quedado con ganas de más. Y me temo que somos muchos…

Una isla ideal para poner rumbo a septiembre. / Istock

Precisamente pensando en ese perfil de viajero, existen destinos en España que invitan a alargar el verano unas semanas más, con temperaturas suaves, playas, pueblos marineros y muchísima menos aglomeración que durante la temporada alta. Ateniéndonos a esa descripción, no hay duda de que las Islas Canariasson, posiblemente, el lugar perfecto.

Álvaro Martínez Fernández

Clima suave y playas bañadas por el Atlántico

Todo el archipiélago goza de un clima estupendo durante el mes de septiembre, ideal para bajar a la playa y seguir gozando de baños de sol. Y esta es una de las claves que hacen de La Gomera un lugar ideal para septiembre, porque cuenta con playas llenas de encanto en las que prácticamente no hay nadie.

A diferencia de sus hermanas canarias, esas en las que es prácticamente imposible clavar la sombrilla durante el verano, La Gomera no es una isla de grandes playas de arena, sino de pequeñas playas volcánicas, calas entre acantilados y lugares bastante salvajes. Precisamente por eso sus playas tienen tanto encanto.

La isla de los acantilados y los pueblos de mil colores. / Istock / Tobias Helbig

Las mejores playas de La Gomera

Una de las playas imprescindibles de la isla, o mejor dicho, una de las playas con más carácter, es la playa del inglés. Se trata de una playa de arena negra, bastante salvaje y de fuertes oleajes (está abierta al Atlántico) y situada al pie de los acantilados de Valle Gran Rey. Tiene además una historia curiosa: en los años 60 y 70 se convirtió en refugio de viajeros y comunidad hippie europea y todavía hoy guarda parte de su encanto. Visitarla al atardecer es pura magia.

La playa del Inglés. / Istock / Pawel Kazmierczak

Y luego está la Calera, una de las mejores playas de La Gomera para pasar el día, y de las más grandes. Tiene un kilómetro de longitud, aguas tranquilas y arena volcánica (como en toda la isla) y rodeada del precioso entorno del Valle Gran Rey, junto a villas marineras y palmeras que trepan por las laderas del barranco antes de llegar al mar. De postal.

Playas llenas de encanto y abiertas al Atlántico / Istock

Un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad

Hay algo que solo se puede ver en La Gomera, y es el Parque Nacional de Garajonay. Se trata de un espacio natural protegido que ocupa más del 10% de la superficie de la isla, así que visitarlo es prácticamente inevitable. Además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su alto valor natural y biodiverso: se trata del gran tesoro natural de la isla, un refugio de árboles prehistóricos de la familia del laurel que existieron hace millones de años y que hoy, sin embargo, solo permanecen en algunos lugares del planeta. Y La Gomera es uno de los hábitats más importantes, y abundantes.

El Parque Nacional de Garajonay es un espectáculo de la naturaleza. / Istock

Este parque es la mejor representación de los bosques de laurisilva, que así se llama la especie, dentro de este parque de casi 4000 hectáreas de barrancos, repletos de arroyos y lomos escarpados de Garajonay. “Un lugar donde la naturaleza sigue reinando”, tal y como expresan desde la Oficina de Turismo de La Gomera.