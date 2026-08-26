Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Selva Negra de EspañaSalvar al puebloPueblo favorito de HemingwayMejor rodaballo EspañaPlayas bonitas de ÁfricaPaseo acuáticoJoya renacentistaCiudad mayores 65 añosRaíces de Candela Peña
instagram

La Gomera, la isla canaria donde el verano continúa más allá de septiembre

Playas llenas de encanto y un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad en un destino ideal para alargar las vacaciones de verano.

La Gomera, la isla canaria a la que hay que ir en septiembre.

La Gomera, la isla canaria a la que hay que ir en septiembre. / Istock

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Noelia Santos

RRSS WhatsApp
Añádenos en Google

Septiembre, el mes con el que cambiamos de estación, es inevitablemente sinónimo de final del verano. Sin embargo, no tiene porqué ser final de vacaciones, sobre todo para quienes todavía no hayan disfrutado de un merecido descanso o para quienes, habiéndolo hecho, se hayan quedado con ganas de más. Y me temo que somos muchos…

Una isla ideal para poner rumbo a septiembre.

Una isla ideal para poner rumbo a septiembre. / Istock

Precisamente pensando en ese perfil de viajero, existen destinos en España que invitan a alargar el verano unas semanas más, con temperaturas suaves, playas, pueblos marineros y muchísima menos aglomeración que durante la temporada alta. Ateniéndonos a esa descripción, no hay duda de que las Islas Canariasson, posiblemente, el lugar perfecto.

El viaje perfecto para septiembre está en España: alojamiento barato, el Mediterráneo de frente y playas cristalinas

El viaje perfecto para septiembre está en España: alojamiento barato, el Mediterráneo de frente y playas cristalinas

Álvaro Martínez Fernández

Clima suave y playas bañadas por el Atlántico

Todo el archipiélago goza de un clima estupendo durante el mes de septiembre, ideal para bajar a la playa y seguir gozando de baños de sol. Y esta es una de las claves que hacen de La Gomera un lugar ideal para septiembre, porque cuenta con playas llenas de encanto en las que prácticamente no hay nadie.

A diferencia de sus hermanas canarias, esas en las que es prácticamente imposible clavar la sombrilla durante el verano, La Gomera no es una isla de grandes playas de arena, sino de pequeñas playas volcánicas, calas entre acantilados y lugares bastante salvajes. Precisamente por eso sus playas tienen tanto encanto.

La isla de los acantilados y los pueblos de mil colores.

La isla de los acantilados y los pueblos de mil colores. / Istock / Tobias Helbig

Las mejores playas de La Gomera

Una de las playas imprescindibles de la isla, o mejor dicho, una de las playas con más carácter, es la playa del inglés. Se trata de una playa de arena negra, bastante salvaje y de fuertes oleajes (está abierta al Atlántico) y situada al pie de los acantilados de Valle Gran Rey. Tiene además una historia curiosa: en los años 60 y 70 se convirtió en refugio de viajeros y comunidad hippie europea y todavía hoy guarda parte de su encanto. Visitarla al atardecer es pura magia.

La playa del Inglés.

La playa del Inglés. / Istock / Pawel Kazmierczak

Y luego está la Calera, una de las mejores playas de La Gomera para pasar el día, y de las más grandes. Tiene un kilómetro de longitud, aguas tranquilas y arena volcánica (como en toda la isla) y rodeada del precioso entorno del Valle Gran Rey, junto a villas marineras y palmeras que trepan por las laderas del barranco antes de llegar al mar. De postal.

Playas llenas de encanto y abiertas al Atlántico

Playas llenas de encanto y abiertas al Atlántico / Istock

Un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad

Hay algo que solo se puede ver en La Gomera, y es el Parque Nacional de Garajonay. Se trata de un espacio natural protegido que ocupa más del 10% de la superficie de la isla, así que visitarlo es prácticamente inevitable. Además está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su alto valor natural y biodiverso: se trata del gran tesoro natural de la isla, un refugio de árboles prehistóricos de la familia del laurel que existieron hace millones de años y que hoy, sin embargo, solo permanecen en algunos lugares del planeta. Y La Gomera es uno de los hábitats más importantes, y abundantes.

Noticias relacionadas y más

El Parque Nacional de Garajonay es un espectáculo de la naturaleza.

El Parque Nacional de Garajonay es un espectáculo de la naturaleza. / Istock

Este parque es la mejor representación de los bosques de laurisilva, que así se llama la especie, dentro de este parque de casi 4000 hectáreas de barrancos, repletos de arroyos y lomos escarpados de Garajonay. “Un lugar donde la naturaleza sigue reinando”, tal y como expresan desde la Oficina de Turismo de La Gomera.

TEMAS

  1. El pueblo ideal junto al mar para recorrer a pie y comer 'el mejor rodaballo de España': Conjunto Histórico medieval, casas torre y la cuna de Elcano
  2. Las Azores, el refugio atlántico donde el verano todavía se vive sin multitudes
  3. Nadie la visita, pero dicen que es la “Suiza española”: lagos de montaña, pueblos de piedra y cumbres de más de 2.000 metros en una de las zonas menos pobladas de España
  4. Nadie lo visita, pero dicen que son “los Alpes españoles”: pueblos de piedra entre lagos y montañas esculpidas por glaciares de más de 3000 metros de altura
  5. Todos van a Cadaqués, pero pocos conocen el pueblo de Girona amurallado sobre un promontorio y rodeado de arrozales: un centro histórico medieval de piedra, junto a una llanura de humedales
  6. El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años) es un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos: cuna de Adolfo Suarez, tiene una iglesia medieval y vinos Denominación de Origen
  7. La aldea de 60 vecinos con una colegiata románica con la importancia de una catedral: es la gran joya arquitectónica de un valle fértil y frondoso que se aleja de la imagen típica de Burgos
  8. El otro Sanxenxo que todavía no se ha puesto de moda: una villa marinera de calles de piedra y casas con soportales que guardan el casco histórico más bonito de A Coruña

La Gomera, la isla canaria que debes visitar en septiembre

La Gomera, la isla canaria que debes visitar en septiembre

De La Patum al Descenso del Sella: estas son las 10 mejores fiestas de pueblo de España

De La Patum al Descenso del Sella: estas son las 10 mejores fiestas de pueblo de España

El pueblo medieval ideal para recorrer a pie donde se corona cada año "el mejor torrezno del mundo"

El pueblo medieval ideal para recorrer a pie donde se corona cada año "el mejor torrezno del mundo"

La 'Roma española': la ciudad con mayor concentración de conventos y monasterios históricos de la Península

La 'Roma española': la ciudad con mayor concentración de conventos y monasterios históricos de la Península

El paseo marítimo más largo del mundo está en una isla española declarada Reserva de la Biosfera

El paseo marítimo más largo del mundo está en una isla española declarada Reserva de la Biosfera

Almonaster la Real, el remoto pueblo blanco de Huelva que esconde una mezquita califal de mil años dentro de un castillo

Almonaster la Real, el remoto pueblo blanco de Huelva que esconde una mezquita califal de mil años dentro de un castillo

El pueblo más bonito de Badajoz está coronado por una fortaleza templaria

El pueblo más bonito de Badajoz está coronado por una fortaleza templaria

Las raíces de los Güell, la familia que hizo posible a Gaudí: un parque, una cripta y bodegas con forma de dragón

Las raíces de los Güell, la familia que hizo posible a Gaudí: un parque, una cripta y bodegas con forma de dragón