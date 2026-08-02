El geólogo responsable de este Geoparque lo define como un libro abierto de la historia de la Tierra: 60 millones de años a la vista en unos acantilados españoles

A primera vista parecen unos acantilados más del litoral cantábrico donde el mar rompe con fuerza contra las rocas. Lo que para cualquiera de nosotros es una de las estampas más espectaculares de la costa vasca, para un geólogo ese mismo escenario representa algo mucho más extraordinario.

Formaciones rocosas geológicas flysch en la playa de Itzurún, en Zumaia / Istock

Cada una de esas franjas de roca es una página de la historia del planeta y nos cuenta acontecimientos que ocurrieron hace decenas de millones de años. Por eso, Asier Hilario, geólogo y durante años director científico del Geoparque de la Costa Vasca, suele definir este lugar como "un libro abierto de la historia de la Tierra". En los acantilados del flysch de Zumaia, Deba y Mutriku pueden leerse alrededor de 60 millones de años de evolución geológica, uno de los registros más completos y mejor conservados del mundo.

Adriana Fernández

El Geoparque de la Costa Vasca ocupa apenas unos kilómetros del litoral guipuzcoano, pero tiene una gran importancia científica. Los acantilados muestran un conjunto de estratos sedimentarios conocidos como flysch, una sucesión de capas que se fueron depositando lentamente en el fondo del océano durante millones de años.

Cada estrato revela información sobre el clima, los océanos, la actividad tectónica e incluso algunas de las mayores crisis biológicas que ha experimentado la Tierra. Es decir, es un auténtico laboratorio al aire libre para investigadores y científicos de todo el mundo.

Zumaia en la costa norte de España / Istock / Andreas Kilian

Qué es exactamente el flysch

Posiblemente no sepas lo que es un flysch, y es normal, pero es una de las formaciones geológicas más fascinantes de Europa. Se trata de una alternancia de capas de roca dura y materiales más blandos depositados en el fondo marino durante millones de años. Más tarde, el levantamiento de la cordillera pirenaica hizo emerger esos sedimentos, mientras la acción constante del mar fue modelando los espectaculares acantilados que hoy pueden contemplarse. El resultado es una sucesión casi perfecta de estratos inclinados que permiten seguir la evolución del planeta.

Capas empinadas de Flysch, Costa Vasca UNESCO Geoparque Mundial / Istock / Alberto Carrera

Aquí quedó registrada una de las grandes catástrofes del planeta

Uno de los aspectos que ha dado fama internacional al flysch de Zumaia es la presencia de algunos de los límites geológicos más importantes conocidos por la ciencia, como el límite Cretácico-Paleógeno, relacionado con la gran extinción ocurrida hace unos 66 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios que no volaban y cerca del 75% de las especies existentes.

En los estratos del Geoparque los investigadores pueden identificar ese momento de transición gracias a una fina capa rica en iridio, un elemento muy poco frecuente en la corteza terrestre y asociado al impacto del gran meteorito que desencadenó aquella crisis biológica. Por su relevancia científica y paisajística se incorporó a la Red Mundial de Geoparques de la Unesco.

Para tener las mejores vistas, en tu visita puedes contemplar el flysch recorriendo alguno de los senderos del Geoparque de la Costa Vasca o realizar una excursión en barco desde Zumaia.