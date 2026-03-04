El sueño vivo de Gaudí: un recorrido por las visiones del genio modernista en el centenario de su muerte

Yo era lo bastante pequeño como para no prestar mucha atención al sermón, pero lo bastante mayor como para dejarme atrapar por la fascinante filigrana del mosaico del suelo, con una serie de vides y referencias al trigo que hoy sé que simbolizan la eucaristía y la fertilidad. Los capiteles y columnas aún eran más sorprendentes, con sus flores y motivos vegetales, parte del lenguaje naturalista que aquel genio desarrolló luego en el resto del templo, porque la naturaleza es expresión de lo divino. Reconozco que lo único que me daba un poco de grima era saber que en la capilla de la Virgen del Carmen reposaba el propio arquitecto, atropellado por uno de esos tranvías que no sé si llegué a ver en activo, o simplemente, creo tener presentes por la de veces que me han contado la historia. Lo que seguro no vi es el inicio de este relato en piedra, ya que empezó a escribirse en 1882, si bien el joven y visionario Gaudí no se hizo cargo del mismo hasta un año más tarde, cuando al desafío arquitectónico se unió el de conseguir los fondos para la construcción, llevado a cabo a partir de limosnas y no de inyecciones de dinero público. La cripta fue, pues, lo primero en lo que trabajó. Hoy oculta bajo el altar mayor y muy cotizada para celebrar bodas, el motivo no era otro que proteger el proyecto: una vez consagrada, no se podía derribar y había que seguir adelante.