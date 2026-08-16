Todos hacen el Caminito del Rey, pero pocos conocen esta garganta asturiana: un río entre paredes de roca, cascadas y puentes de madera
La ruta parte de Soto de Agues y sigue el río Alba durante unos siete kilómetros hasta Cruz de los Ríos, atravesando bosques, cascadas, puentes y paredes calizas.
La Ruta del Alba sigue el curso de un río que se va estrechando a medida que se adentra en las montañas de Sobrescobio. El camino entra poco a poco en un desfiladero de paredes calizas, con el agua siempre cerca, pequeños saltos y varios puentes que te permiten cruzar de una orilla a otra.
Este epectacular paisaje pertenece al Parque Natural de Redes (declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO), en el interior de Asturias, y va cambiando durante el recorrido. Primero irás encontrando prados y bosques de castaños, robles y avellanos; después, cuando la garganta se estrecha, la roca gana protagonismo y el sendero se va metiendo en una zona más cerrada y húmeda.
La ruta comienza en Soto de Agues, una localidad del concejo de Sobrescobio, y avanza por una pista que sigue el curso del río Alba. Durante los primeros kilómetros el valle es relativamente abierto y el camino pasa entre prados y zonas boscosas. Poco después, las paredes de roca empiezan a acercarse al río y el camino entra en el tramo conocido como desfiladero del Alba. El cauce queda encajado entre las paredes calizas y aparecen varios de los puntos más llamativos del recorrido.
Lo que sí que no cambia es el agua, que está siempre presente. El río forma pequeños saltos, pozas y rápidos, especialmente en los tramos donde el desnivel aumenta y la garganta se hace más estrecha. Para avanzar hay que atravesar también varios puentes (algunos son de madera y otros son antiguos pasos de piedra).
Como decíamos, al principio de tu ruta verás árboles típicos de los valles asturianos, como castaños, robles y avellanos. Más adelante van apareciendo los hayedos. Como hay humedad, también verás musgos y helechos en las zonas de roca próximas al agua.
Un recorrido de unos 14 kilómetros
La ruta oficial parte de Soto de Agues y llega hasta Cruz de los Ríos. El recorrido completo de ida y vuelta ronda los 14 kilómetros con un desnivel total de algo más de 400 metros. La primera parte es algo más sencilla porque discurre por una pista de pendiente moderada, pero el terreno se vuelve más irregular a medida que el camino entra en el desfiladero, por lo que conviene llevar calzado adecuado y tener en cuenta que se trata de una ruta de montaña.
El itinerario suele acabar en Cruz de los Ríos, donde se encuentran los ríos Alba y Llaímo y el paisaje queda rodeado por bosques de hayas. Después toca regresar por el mismo camino hasta Soto de Agues.
El camino que utilizaban para sacar hierro
La Ruta del Alba también conserva huellas de una actividad industrial que hoy parece difícil imaginar, ya que el camino fue utilizado históricamente para transportar el mineral de hierro extraído en la zona. Una de las explotaciones fue la mina Carmen y el mineral se trasladaba por este camino hasta un antiguo cargadero conocido como Campurru.
Gracias a estas estructuras es posible entender por qué el sendero tiene una anchura y una configuración diferentes a las de una simple senda de montaña.
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