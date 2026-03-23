El pueblo con las galletas más antiguas de España está en el Pirineo catalán: lo llaman 'La pequeña Suiza', tiene construcciones medievales, románicas y góticas, y menos de 3.000 habitantes

Todos los lugares están llenos de vida. Ya sea por sus monumentos, por las personas que viven o alguna vez vivieron en ellos o por sus tradiciones, el mundo que nos rodea está lleno de historia. Si tuviésemos que explicar la de España al completo podríamos estar años escribiendo. Por eso, nos vamos a desplazar a Cataluña, donde se encuentra un pueblo de menos de 3.000 habitantes con un papel clave en la historia de la gastronomía del país.