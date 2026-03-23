El pueblo con las galletas más antiguas de España está en el Pirineo catalán: lo llaman 'La pequeña Suiza', tiene construcciones medievales, románicas y góticas, y menos de 3.000 habitantes
Se encuentra en el corazón de los Pirineos y es uno de los destinos preferidos de la clase alta.
Todos los lugares están llenos de vida. Ya sea por sus monumentos, por las personas que viven o alguna vez vivieron en ellos o por sus tradiciones, el mundo que nos rodea está lleno de historia. Si tuviésemos que explicar la de España al completo podríamos estar años escribiendo. Por eso, nos vamos a desplazar a Cataluña, donde se encuentra un pueblo de menos de 3.000 habitantes con un papel clave en la historia de la gastronomía del país.
Se encuentra en la provincia de Girona, en la comarca del Ripollès. Situado en pleno Pirineo Catalán oriental en un valle al que da nombre, es a menudo llamado ‘la pequeña Suiza’ catalana por su belleza natural similar a la del país europeo y por ser uno de los destinos preferidos de la clase alta catalana. Además, es el hogar de una familia con una tradición artesanal que se remonta al siglo XIX, cuando comenzó a producir las galletas más antiguas de España.
Una tradición centenaria
Hablamos de Camprodon, el pueblo en el que se producen las galletas Birba, consideradas las más antiguas de España. Allí, la familia que les da nombre tenía una tienda de ultramarinos y, aunque vendían bizcochos finos y productos de confitería que funcionaban bien, cuando llegaba el invierno y los turistas se iban las ventas bajaban considerablemente.
Por suerte, dieron con la solución. En 1893 comenzaron a producir galletas, que duraban más que los bizcochos y se distribuían más fácilmente, y funcionaron tan bien que se volvieron el producto más popular de la empresa. Años más tarde, en 1929, se construyó la primera fábrica Birba y lograron el Gran Premio de la Exposición Internacional de Barcelona. ¿Quién le iba a decir a esta familia que terminaría produciendo una de las marcas de galletas más reconocidas de España?
Un pueblo sacado de un cuento
Por si tener una de las joyas gastronómicas más interesantes de España fuese poco, Camprodon cuenta con un ambiente que hace que parezca sacado de un cuento gracias a sus calles empedradas y a monumentos como la Iglesia de Santa María, construida en el siglo XIV con un estilo gótico; el Monasterio de Sant Pere, considerado el monumento románico más importante del Ripollès; o el Puente Nuevo, una construcción medieval del siglo XVI.
No es ninguna sorpresa que sea conocido como ‘la pequeña Suiza’ catalana, pues la naturaleza que lo rodea es impresionante. Su ubicación en plenos Pirineos hace que sea un lugar perfecto para huir y desconectar, contando con rincones como los paseos de Maristany y de la Font Nova, con impresionantes casas señoriales; o la robleda de Can Pascal, con árboles que superan los 200 años.
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