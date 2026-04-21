La aldea de Galicia donde se fabrica la mejor cerámica de España: no llega a los 120 habitantes y su fama se debe a un marqués linchado

Uno de los materiales más antiguos creados por el ser humano, la cerámica ha terminado convirtiéndose, con el paso de los siglos, en un auténtico arte, con creaciones de formas y colores de lo más elaborados. Pieza muy importante en el desarrollo de la humanidad, la historia de la cerámica va intrínsecamente unida a la historia de cada pueblo, que moldeaba su propia cerámica y le daba unas características únicas, las cuales ayudan a identificarlas de manera sencilla.

La cerámica es un arte muy ligado a cada pueblo y cultura / Istock / nevarpp

Además de las cerámicas tradicionales de cada pueblo o país, cada artesano de la cerámica tiene sus propias creaciones, las cuales varían desde todo tipo de piezas de vajilla, a jarrones o pequeñas figuras. Claro ejemplo de estas piezas de cerámica las encontramos en un pequeño pueblo de Galicia, en el cual hay una fábrica que, desde hace más de 200 años, produce la mejor cerámica de España.

Adriana Fernández

Una fábrica muy reconocida

En el municipio de Cervo, perteneciente a la provincia de Lugo, se encuentra la Real Fábrica de Sargadelos, donde se hace una de las mejores y más icónicas cerámicas de toda España. La historia de esta fábrica comienza en 1806, cuando Antonio Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos, se propuso cambiar el panorama de la industria y el arte gallego. A partir de entonces -y después de la muerte de Raimundo Ibáñez en 1809 (cuando, durante la guerra de la Independencia, fue linchado bajo la acusación de “afrancesado”)-, la fábrica fue construyendo más de 25 hornos y aumentando la producción hasta las 20.000 piezas anuales.

Inspirándose en la loza inglesa de Bristol, las lozas producidas en la Real Fábrica de Sargadelos eran reconocibles por su color blanco, su esmalte brillante entre cremoso y ligeramente azulado, y de estilos neoclásicos. Lamentablemente, después de que la propiedad pasara por varias generaciones, en 1875 la fábrica cesó su producción.

Un nuevo comienzo

Ya en 1972, el perímetro de las antiguas fábricas fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, debido a la belleza alcanzada en sus talleres y al maravilloso legado cultural que había imprimado en la sociedad de entonces y en futuras generaciones, convirtiendo así a Sargadelos en un auténtico mito. Este reconocimiento llegó después de que la fábrica retomara la producción en 1968, retomando los diseños originales e introduciendo de nuevos, con motivos abstractos y geométricos con reminiscencias tradicionales gallegas.

Actualmente, la fábrica cuenta con dos plantas de producción, y dispone de 15 puntos de distribución, setenta tiendas de decoración y joyerías en España, Asia y América. Junto a esta actividad comercial e industrial, Sargadelos lleva a cabo la labor de difundir y promover la cultura gallega, centrándose especialmente en los talentos más jóvenes del Arte y la Literatura.

La villa de Sargadelos

Junto a la fábrica, Sargadelos ofrece un entorno repleto de belleza y encanto. Repleto de verde, con amplias explanadas cubiertas de frondosos bosques, destacan el bonito Pazo de Sargadelos, la pequeña iglesia de Santiago, y el Museo Histórico de Sargadelos, en los que se exponen varias piezas de cerámica producidas hace décadas en la fábrica.