Galicia esconde el plan perfecto para vivir el eclipse solar total este 12 de agosto: dos días, dos Patrimonios de la Humanidad, y ser testigo de un milagro desde el balcón del Atlántico

El próximo 12 de agosto España será partícipe de un rara avis científico, un eclipse solar total, el primero en este siglo si hablamos de la Península —aunque sean muchos los que afirman “recordar” haber visto otro—, siendo uno de los tres países testigo con un 100% de visibilidad. Sin embargo, con estar no vale, y son pocos los destinos aptos para ofrecer una panorámica total durante el fenómeno, por eso elegir correctamente será la sentencia de esta fecha histórica.

Adriana Fernández

Y si eres de los que les gusta asegurar la victoria, apunta, porque esta cita astronómica necesitará dos días: uno para ver el eclipse, y otro para disfrutar de la región con las mejores vistas de la península, Galicia, y su capital, Santiago de Compostela, porque sería un pecado reducir tu escapada a ver “solo un milagro”.

Catedral de Santiago de Compostela. / Istock

Buscar el eclipse en un campo de estrellas

Siglos antes de cualquier registro de fenómeno en los cielos, Galicia registraba el que fue su primer imposible: la aparición de la tumba del Apóstol cristiano Santiago. Devuelto post mortem a la región galaica de la mano de sus discípulos, el creyente debía ser sepultado en la misma tierra en que años atrás le había sido encomendado predicar la palabra de Dios. Así, su cuerpo encontró descanso a los pies de una pequeña iglesia que guardaría sus restos. Era el año 860, reinado del Rey Agripa I.

Entrada norte de la Catedral de Santiago / Istock / R

Todo ello escrito en la Traslatio que recoge la leyenda de Santiago, la historia cuenta que tiempo después un ermitaño llamado Pelayo se dejó guiar por una lluvia de estrellas hasta, dicen las historias, este campus stellae, hoy ciudad de Compostela, donde encontraría al Apostol.

Enhtrada sur de la Catedral de Santiago / Istock

Conferido el primer milagro, este avisaría al entonces obispo Teodomiro, y a su vez él a Alfonso II, convertido en el primer peregrino en visitar al difunto para confirmar sus restos y responsable de construir en su honor una pequeña capilla. Por su parte el que aspiraba a ser un sencillo sepulcro tomó forma con el siguiente mandato, el III de esta dinastía, y el VI más adelante, hasta convertirse en la catedral-castillo fortaleza que hoy descansa sobre la plaza del Obradoiro. Románica por dentro y con una preciosa cobertura barroca en el exterior, fruto de modas estéticas de la época, la catedral contaba entonces con 9 torres defensivas, muralla y hasta un foso, además de una ingeniería que aún hoy la permite transmutar desde un santuario de rezo oscuro en las primeras horas del día, hasta un baño de luz dorada con la caída del sol, que se extiende en los pasillos del interior de la mole hasta alcanzar el botafumeiro, presidencia de la cruz latina que conforma esta estructura declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Así, la historia se hacía evidencia: Galicia ya sabía de astros mucho antes de cualquier eclipse.

Botafumiero gigante colgado en la Catedral de Santiago de Compostela / Istock / Eliza Snow

Una dulce despedida

No te sobrará tiempo al recorrer esta impresionante ciudad, por eso, y para que lo aproveches al máximo, te recomendamos llegar con el itinerario cerrado, y una reserva hecha para asegurarte un hueco. Y si quieres conocer otro de los “milagros” de esta curiosa ciudad medieval, prepara el apetito porque la fama es justificada: estamos ante una de las mejores gastronomías del país, y el restaurante O Curro da Parra es buena prueba de ello.

Céntrico, tradicional, con una vuelta de actualidad en cada plato, y presente en la Guía Repsol 2026, este restaurante de la Rúa Travesa se presenta como un espacio íntimo y cercano en el corazón de la villa. Su producto es de proximidad, y trabajo local de la Plaza de Abastos, y su cultura la de hacerte sentir como en casa, ofreciendo en cada bocado un pedazo de Galicia, desde los sabores del mar, como las zamburiñas o el pulpo, hasta las carnes de interior o los toques dulces, como la cereza.

Restaurante Ocurro de Parra / Restaurante Ocurro de Parra

El evento astronómico del año

No se puede visitar Galicia sin conocer sus orígenes, de la misma forma que no se puede olvidar la razón de nuestro viaje, y es precisamente la geografía de esta tierra el lugar perfecto para vislumbrar este evento sin precedentes.

Vista de la costa desde el Monte de San Pedro / Istock / v

Enclavado sobre las alturas de la ciudad de A Coruña, el Monte de San Pedro será el horizonte perfecto para disfrutar del eclipse. Y aunque parezca sencillo, son muchas las cosas a tener en cuenta antes de que se celebre puesto que, igual que la catedral no es solo un montón de piedra, un evento de estas características es mucho más allá que alzar la vista al cielo. Por eso, apóyate siempre que puedas en profesionales que acompañen tu experiencia, como las excursiones de Civitatis, que además de organizar el itinerario completo de ida y vuelta al espacio perfecto, contará con un guía especializado que explicará las raíces e historia del fenómeno, así como las fases durante su proyección desde unas vistas inigualables donde cada instante proyectará su reflejo sobre el oceano.

Monte de San Pedro, A Coruña / Istock / 5

En su caso no tendrás que preocuparte por nada, la excursión, de 11 horas, inicia en la ciudad de Santiago, en el Parque de la Alameda. Desde allí, el rumbo continúa hasta la Plaza de María Pita, un icono de la historia coruñesa. En este tiempo aprovecha para conocer otra de las grandes ciudades gallegas, con iconos como la antigua residencia de Rosalía de Castro, la casa-museo de Emilia Pardo Bazán (siempre revisando disponibilidad), o la Torre de Hércules, antiguo faro romano y Patrimonio de la Humanidad.

Costa de A Coruña y Torre de Hércules / Istock / MENDIFOTO

Así, en solo dos días habrás conseguido lo que pocos, una escapada cultural perfecta que, gracias a la infinita oferta de tours de Civitatis, hará de tu visita a la región norteña la escapada perfecta antes del fin de semana, jugando con las visitas guiadas de la catedral, ambas ciudades y la imperdible excursión del eclipse solar del 12 de agosto, todo ello disponible entre sus servicios. Además, estés este mismo tour estará presente, simultáneamente, en San Andrés de Teixido, la playa de Valdoviño, Lugo, pero también Denia, Oviedo, Rueda e incluso el Delta del Ebro, entre otros, todos acompañados de un especialista para que decidas con tus propios ojos si creer o no en milagros.

Cómo llegar Galicia será uno de los lugares con mejor visibilidad de la Península y podrás disfrutar de sus vistas con tan solo una hora de viaje. La aerolínea Iberia ofrece frecuencia diaria de entre tres y cuatro vuelos hacia la capital gallega, con matinales, a mediodía y a última hora del día desde Madrid y País Vasco, así como la Comunidad Valenciana y Cantabria, en el total de la Comunidad Autónoma.

Eclipse solar sobre la Albufera de Valencia, España / Istock

Consejos, destinos y disponibilidad

Ahora bien, independientemente de creencias, hay ciertos obligatorios que habrás de tener en cuenta, tal y como asegura la divulgadora, meteoróloga y física, Mar Gómez, previo a la exposición del evento:

Usa gafas de eclipse homologadas de ISO 12312-2, en buen estado y sin roturas, arañazos o dobleces. Retira las gafas solo cuando el eclipse sea total, es decir, la luna haya cubierto totalmente al sol. Lo sabrás por la aparición de una "corona de diamantes" alrededor de la esfera, y si no estás seguro, no las retires. Las gafas de sol, telescopios, prismáticos o cámaras no valen, puesto que es la misma exposición a través de una lente que no cuenta con los filtros solares específicos. Por supuesto, otras propuestas caseras como radiografías o cristales ahumados, tampoco.

Grupo de amigos viendo un eclipse con gafas homologadas. / Istock / Leonardo Patrizi

Y si Galicia te queda muy lejos, estas son las comunidades autónomas y regiones que contarán con una buena visibilidad: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, destacadas dentro de la franja de visibilidad. El norte de la Comunidad de Madrid con visibilidad parcial o total en función de obstáculos en el horizonte, y las ciudades de Pontevedra y Santiago, en menor medida, pero con totalidad en los puntos indicados, según explica la experta.

Ahora no tienes excusa, el eclipse está a la vuelta de la esquina, y tu única preocupación será correr para reservar tu plaza.

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