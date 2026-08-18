Las fuentes y cascadas turquesas a 15 minutos de Benidorm que casi ningún turista visita: pozas para bañarse y pasarelas de madera
Aguas turquesas, rutas entre cascadas y un valioso legado histórico: todo lo que necesitas saber para descubrir el oasis escondido de Alicante, sus horarios y sus tarifas.
A solo 3 kilómetros del centro urbano de Callosa de Ensarriá y a 15 minutos de Benidorm, encontramos espectaculares fuentes, pasarelas de madera y cascadas turquesas perfectas para bañarse que casi ningún turista conoce. Se encuentra en la provincia de Alicante y sin duda, lo que más destacan son sus cascadas, manantiales que brotan desde la roca y piscinas naturales de agua cristalina que provienen del propio río Algar.
Algo que llama mucho la atención de quien decide visitarlo es que este lugar destaca por ser un paisaje muy diferente al que suele asociarse con la Costa Blanca. En vez de playas y grandes zonas urbanizadas, encontrarás un entorno formado por rocas calizas, vegetación mediterránea, manantiales, cascadas y piscinas naturales. Si eres amante de la naturaleza y las rutas largas, las Fonts de l'Algar, son perfectas para ti. El recorrido principal tiene aproximadamente 1,5 kilómetros en total, un hermoso sendero que te permitirá caminar junto al río mediante senderos, escaleras y pequeños miradores que harán que desees volver.
Una gran influencia árabe y un espacio natural protegido
La gestión del agua tiene una importantísima relación con el pasado andalusí de la propia zona. Aunque muchos lo desconozcan, durante la presencia musulmana en la Península Ibérica se desarrollaron muchos sistemas de acequias, canales, balsas y técnicas de regadío. Si no os habéis fijado, el propio nombre Algar, tiene origen árabe, antiguamente, se relaciona con términos asociados a una cueva que encaja de manera perfecta con la naturaleza geológica del lugar.
La importancia ambiental de Les Fonts de l’Algar llevó a proteger el espacio como Zona Húmeda Protegida de la Comunitat Valenciana. Hay que cuidar mucho esta zona porque los ecosistemas que tiene son hipersensibles. En verano viene muchísima gente y hay que buscar la forma de recibir al turismo sin cargarnos el agua, la flora o las rocas de la zona. Además, hay que tener en cuenta que el nivel del río cambia bastante según lo que llueva, el clima que haga y el agua que se vaya usando.
¿Cuál es el horario y el precio para entrar a las Fuentes del Algar?
¡Lo bueno es que las Fuentes del Algar abren todo el año! En verano (del 1 de julio al 8 de septiembre) el horario es de 9:00 a 20:00, pero para no acabar todos apretados y cuidar el lugar, organizan las visitas en tres turnos: de 9:00 a 13:00, de 13:00 a 16:00 y de 16:00 a 20:00.
Para las entradas, el precio depende de cuándo decidas ir. En temporada baja (del 16 de octubre al 14 de junio) los adultos pagan 4 €, los niños de 4 a 10 años 2 €, y hay tarifa reducida de 3 € para estudiantes, jubilados y grupos. Los menores de 3 años y personas con discapacidad entran gratis. Si vas en temporada alta (del 15 de junio al 15 de octubre), la entrada sube solo 1 € más para los adultos y colectivos reducidos, mientras que para los niños queda exactamente igual.
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