Frondosa y con aguas cristalinas: una piscina natural que cautiva por su belleza en el sur de Galicia

El Muíño das Aceñas es un infgenio de la industria harinera que data del siglo XIX y que se mantuvo en funcionamiento hasta la primera mitad del siglo XX, según destaca Turismo Rías Baixas. La palabra «aceña» o «acea» proviene del topónimo árabe «acéniya» y en su origen describía una especie de molino harinero que se situaba dentro de la corriente del río y que se encontraba muy a menudo cerca del mar.