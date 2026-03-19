Ni Frómista, ni Boí Taüll: la ruta románica más bonita de España te lleva por 15 iglesias escondidas en un valle de los Pirineos

Pero lo más maravilloso es el lugar donde se encuentra: un pequeño pueblo de calles empedradas en el que solo viven seis familias. Entre todas apenas suman 20 vecinos, y de todos ellos, Eduardo López es el más famoso: él es el guardián de la llave que abre las puertas de la iglesia. Y propietario de una de las casas con más solera, levantada en el siglo XVII: Casa Isabal. Visitarla sí que es hacer un auténtico viaje al pasado. Pero esta ya es otra historia.