Los frescos más impresionantes del mundo están en escondidos en Valencia: una joya barroca con 2.000 metros cuadrados de pinturas declaradas Monumento Nacional

La historia del templo se remonta al año 1238, cuando el rey Jaime I de Aragón conquistó la ciudad de Valencia y promovió la fundación de varias parroquias cristianas. Entre ellas se encontraba San Nicolás, dedicada al culto de San Nicolás de Bari. El templo también está vinculado a uno de los episodios más curiosos de la historia valenciana: el rector de la parroquia, Alfonso de Borja, fue elegido papa en 1455 con el nombre de Calixto III. Este hecho reforzó el prestigio del lugar dentro del contexto religioso de la época.