Los frescos más impresionantes del mundo están en escondidos en Valencia: una joya barroca con 2.000 metros cuadrados de pinturas declaradas Monumento Nacional
Con su propia Capilla Sixtina, esta iglesia de Valencia es una gran desconocida para los turistas y es el doble de grande que la del Vaticano.
España guarda innumerables tesoros artísticos capaces de rivalizar con algunos de los monumentos más célebres del mundo. Entre ellos se encuentra un espacio que muchos comparan con la famosa Capilla Sixtina, aunque con una particularidad sorprendente: su superficie decorada es incluso mayor que la de la capilla vaticana. ¡Ojo! Y a pesar de ello, este extraordinario conjunto artístico sigue siendo relativamente desconocido para los turistas.
Alejado de los espacios más turísticos, este enclave religioso es una joya barroca con 2.000 metros cuadrados de pinturas que curiosamente se encuentra en una de las ciudades más visitadas del País, tanto como por turistas nacionales como internacionales: Valencia. Entrar en este templo es una experiencia que mezcla arte, historia y espiritualidad. Bajo su bóveda cubierta de frescos, permite contemplar una Capilla Sixtina para la que no hace falta viajar hasta Roma.
La Iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir es un templo histórico cuya historia se remonta al siglo XIII, poco después de la conquista cristiana de la ciudad por parte del rey Jaime I de Aragón en 1238. Fue una de las primeras parroquias cristianas establecidas tras aquel episodio histórico y quedó constituida oficialmente hacia 1242. Con el paso de los siglos, el edificio experimentó diversas transformaciones arquitectónicas. Los frescos junto con el templo fueron declarados Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1981.
Siglos de transformación hasta su esplendor actual
La historia del templo se remonta al año 1238, cuando el rey Jaime I de Aragón conquistó la ciudad de Valencia y promovió la fundación de varias parroquias cristianas. Entre ellas se encontraba San Nicolás, dedicada al culto de San Nicolás de Bari. El templo también está vinculado a uno de los episodios más curiosos de la historia valenciana: el rector de la parroquia, Alfonso de Borja, fue elegido papa en 1455 con el nombre de Calixto III. Este hecho reforzó el prestigio del lugar dentro del contexto religioso de la época.
Entre 1419 y 1455 se construyó la actual nave con bóveda de crucería, que definió la estructura principal del templo. Sin embargo, el aspecto que hoy maravilla a los visitantes llegó algo más tarde. Aunque su estructura original es gótica, a finales del siglo XVII se llevó a cabo una profunda remodelación que recubrió el interior con una espectacular decoración barroca, especialmente visible en las bóvedas y muros. Las escenas de sus frescos fueron diseñadas por el pintor y tratadista Antonio Palomino y ejecutadas por su discípulo Dionís Vidal.
Tras una compleja restauración finalizada en el siglo XXI (considerada por muchos expertos como una de las intervenciones pictóricas más relevantes realizadas en el mundo en las últimas décadas) el templo ha recuperado todo el esplendor de su decoración original.
La 'Capilla Sixtina' valenciana: una joya del barroco que es Monumento Histórico-Artístico Nacional
Estas pinturas narran diversos episodios de la vida de los santos titulares de la parroquia y ocupan una superficie cercana a los 2.000 metros cuadrados de frescos. Además de los frescos, el templo alberga una valiosa colección artística que incluye esculturas, piezas de orfebrería, cantorales, casullas y objetos litúrgicos históricos. Este patrimonio motivó que el espacio fuese reconocido oficialmente como museo en 2020 y que se incorporara al Consejo Internacional de Museos (ICOM) en 2022.
Hoy San Nicolás combina ese legado histórico con una apuesta clara por la innovación. Cada año recibe a decenas de miles de visitantes, lo que exige una gestión cultural moderna que incluye equipos de profesionales, programas de divulgación y el uso de nuevas tecnologías para acercar su patrimonio a un público cada vez más amplio. Además, cada lunes el templo recibe a numerosos fieles que participan en las llamadas “Caminatas de San Nicolás” o acuden a rezar a San Judas Tadeo, considerado el patrón de las causas imposibles.
Síguele la pista
Lo último