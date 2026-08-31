La fortaleza del siglo XV que fue levantada sin una sola piedra: de estilo gótico y mudéjar, fue declarada Monumento Histórico Nacional y se puede visitar por tan solo 3 euros

La villa de Coca, antigua ciudad de Cauca, es un histórico municipio español situado al noroeste de la provincia de Segovia, en la comarca de Tierra de Pinares, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Es conocida internacionalmente por tener una de las joyas más importantes del arte gótico-mudéjar de la península ibérica: el famoso Castillo de Coca, del siglo XV y declarado Monumento Histórico Nacional.

Adriana Fernández

Aparte de su famoso patrimonio medieval, destaca por ser considerado uno de los asentamientos habitados de forma continua más antiguos de la península ibérica, remontándose al siglo VIII a. C. Algo que a lo mejor desconocías es que aquí nació en el año 347 una de las figuras más importantes de la historia romana, el emperador Teodosio el Grande.

Coca, provincia de Segovia, Castilla y León, España / Istock / uvamen

De fortaleza imponente a palacio de lujo mudéjar

A diferencia de otras fortalezas tradicionales europeas hechas con sillería de piedra, Coca destaca por estar levantada sin una sola piedra, se construyó íntegramente con ladrillo, los maestros de las obras mudéjares convirtieron el ladrillo en un elemento tanto defensivo como ornamental, creando desde frisos, arcos ciegos hasta patrones geométricos de gran belleza.

Castillo de Coca, Castillo de Coca en la provincia de Segovia / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

También representa el momento histórico donde los castillos dejaron de ser únicamente fuertes militares y se transformaron en residencias palaciegas de la alta nobleza. Por fuera, parece una fortaleza militar gigante, fría e imponente, en cambio, por dentro, es un palacio lleno de lujo y arte con paredes adornadas con pintura de colores, dibujos tallados en yeso y techos con elegantes arcos cruzados, que se le conocen como las bóvedas de crucería.

El dato histórico El 3 de junio de 1931,el Castillo de Coca fue declarado Monumento Histórico-Artístico, otorgando este título por su singularidad arquitectónica única, reconociendo su valor incalculable como el mejor ejemplo de cómo los maestros hispano musulmanes aplicaron el ladrillo a las fortalezas medievales. Además, tras haber sido saqueado durante la Guerra de la Independencia en el siglo XIX y abandonado, el edificio tenía un grave deterioro, por ello la declaración oficial era urgente para frenar su destrucción y garantizar su protección legal.

El interior del Castillo de Coca: estancias, vistas y secretos de una joya mudéjar

Dentro de esta joya gótica-mudéjar, te ofrecen una visita guiada por cada una de las zonas accesibles donde vas conociendo su historia y que forman el Castillo de Coca. La primera sala que te encuentras es la capilla, situada en la planta inferior de la Torre del Homenaje, donde se pueden ver algunas tallas románicas y góticas de la Virgen con el Niño.

Castillo de Coca, Castillo de Coca en la provincia de Segovia / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Su mayor atractivo está en la sala de armas y la decoración de sus muros y el techo. Lo que más destaca es su decoración puramente geométrica y la bóveda decorada con nervios góticos. Siguiendo, está la sala museo, donde hay un Ajimez Mudéjar de dos arcos, restos del patio de armas y del palacio original, teniendo una decoración puramente renacentista. En la parte más alta encontrarás su magnífico mirador, donde te quedarás asombrado con sus magníficas vistas de la Tierra de Pinares, la iglesia de Santa María la Mayor, la torre de San Nicolás y la Muralla medieval.

Castillo de Coca, Interior / wikimedia Commons/Benjamín Núñez González

El Rastrillo y matacanes, es el lugar donde se sitúa el hueco desde donde se utilizaba su famoso sistema de poleas y torno el rastrillo de madera que cortaría el acceso al patio de armas. Los matacanes son un voladizo continuo sobre la puerta de acceso al núcleo de la fortaleza. En el centro de estos hay un hueco vertical llamado buzón matafuego, que serviría para arrojar agua para en el caso de que se incendiara la puerta.

Castillo de Coca, interior policromado / wikimedia Commons/JnCrlsMG

Otra de las salas más importantes son las mazmorras, esta sala y la que se encuentra sobre ella están unidas por un óculo practicado en el techo que tiene forma de cúpula. Y para finalizar tu visita, el patio de armas, es la zona exterior más destacada y reconstruido con modernos pilares con sus característicos arcos de ladrillo y un aljibe en la parte central.

Castillo de Coca, Patio de Armas / wikimedia Commons/JnCrlsMG

¿Cuándo visitar el Castillo de Coca y a qué precio?

Podrás visitar este castillo por las mañanas de 11:00 h a 13:00 h y por la tarde de 16:30 a 18:00 h, permaneciendo cerrado el primer martes de cada mes. Para los sábados, domingos y festivos, se ofrecen pases guiados para grupos de entre 10 y 12 personas como mínimo, siendo imprescindible reservar con al menos 48 horas de antelación.

Castillo de Coca, Castillo de Coca en la provincia de Segovia / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

La entrada general tiene un coste de 3,00 € y la tarifa reducida es de 2,50 € para menores de entre 6 y 14 años así como para mayores de 65 años. Es muy importante tener en cuenta que el pago debe realizarse exclusivamente en efectivo, ya que no se aceptan tarjetas de crédito, y tampoco se permite el acceso con mascotas.