La fortaleza románica mejor conservada de Europa está en España: un castillo del siglo XI con vistas infinitas a la Hoya de Huesca
Un enclave medieval único, levantado en la roca hace casi mil años, que conserva intacto su poderío y ofrece una de las panorámicas más impresionantes de Aragón.
El Castillo de Loarre, en la provincia de Huesca, no es un castillo cualquiera, te lo aseguro. Está considerado la fortaleza románica mejor conservada de Europa. Se levantó en el siglo XI, bajo el reinado de Sancho III de Navarra y su hijo, Sancho Ramírez, que lo convirtió en bastión clave frente al islam y en símbolo del avance cristiano hacia el valle del Ebro.
Su ubicación es parte de la magia, pues el castillo se asienta directamente sobre la roca caliza, a más de 1000 metros de altitud, dominando la Hoya de Huesca. Esa integración con el terreno no solo lo hacía inexpugnable, sino que también explica su excelente estado de conservación.
Murallas y torres que han resistido mil años
Entrar en Loarre es un viaje al pasado, de esos que tanto nos gustan en esta revista. Su recinto amurallado, de casi 200 metros de perímetro y reforzado con torres semicirculares, conserva la monumentalidad de hace mil años. La Torre del Homenaje se eleva imponente, como diciendo "ya estoy aquí"; mientras que la Torre de la Reina guarda leyendas de cautiverio y secretos medievales.
El interior sorprende con la iglesia de San Pedro, una de las primeras iglesias románicas de Aragón, con una cripta subterránea que se adapta al desnivel de la roca. Los pasadizos, patios y escaleras en piedra transmiten la dureza de una fortaleza militar que, a la vez, fue monasterio y residencia real.
El escenario perfecto para películas y leyendas
La belleza del Castillo de Loarre no ha pasado desapercibida para el cine. En 2005, Ridley Scott lo eligió como escenario de la película “El Reino de los Cielos”, donde Orlando Bloom recorría sus murallas y estancias. Pero las leyendas van mucho más allá de la gran pantalla.
Una de las más conocidas habla de la Torre de la Reina, donde, según la tradición, habría estado encerrada una princesa musulmana enamorada de un caballero cristiano. Aunque los historiadores no confirman la historia, la leyenda sigue viva y da un aire romántico y misterioso al castillo.
Un viaje a la Edad Media
La visita al castillo es muy completa, pues hay recorridos guiados que explican la historia del enclave y rutas que permiten explorar cada rincón, desde la cripta hasta las torres. En verano se organizan actividades culturales y recreaciones históricas que devuelven la vida a sus murallas.
Además, el entorno es ideal para completar la excursión con senderismo. Desde Loarre parten rutas que recorren las sierras exteriores del Prepirineo aragonés, como el camino hacia los Mallos de Riglos, otro de los paisajes más icónicos de Huesca.
Un castillo que resiste al tiempo
El Castillo de Loarre no es solo una fortaleza medieval, es una auténtica cápsula del tiempo. Con casi mil años de historia, murallas intactas, iglesias románicas y leyendas de princesas y caballeros, este enclave demuestra por qué está considerado el castillo románico mejor conservado de Europa. Un lugar que combina historia, arquitectura y naturaleza en un conjunto único, que deja claro que no hace falta salir de España para encontrarse con una fortaleza digna de cuento; únicamente hay que tirar para Aragón.
Síguele la pista
Lo último