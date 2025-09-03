La fortaleza románica mejor conservada de Europa está en España: un castillo del siglo XI con vistas infinitas a la Hoya de Huesca

El Castillo de Loarre no es solo una fortaleza medieval, es una auténtica cápsula del tiempo. Con casi mil años de historia, murallas intactas, iglesias románicas y leyendas de princesas y caballeros, este enclave demuestra por qué está considerado el castillo románico mejor conservado de Europa. Un lugar que combina historia, arquitectura y naturaleza en un conjunto único, que deja claro que no hace falta salir de España para encontrarse con una fortaleza digna de cuento; únicamente hay que tirar para Aragón.