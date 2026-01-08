La fortaleza pentagonal mejor conservada de España está en los Pirineos: es Bien de Interés Cultural y guarda siglos de historia entre sus muros
Jaca, el destino perfecto para disfrutar de la nieve, de la montaña y, especialmente, de una fortaleza muy singular.
En Jaca hay un lugar que no se visita como un castillo al uso. Me explico, no se entra buscando torres ni almenas románticas, sino entendiendo primero su forma. Vista desde arriba, la Ciudadela es un pentágono perfecto, tan preciso que parece dibujado con regla sobre el paisaje pirenaico. Y no es casualidad, pues aquí la belleza no nació para gustar, sino para proteger.
La Ciudadela de Jaca, también conocida como Castillo de San Pedro, es una de esas joyas que pasan desapercibidas porque no encajan en el imaginario clásico de fortaleza medieval. Pero basta rodearla una vez para entender que estamos ante algo excepcional.
Una ciudadela pentagonal única en España
Construida a finales del siglo XVI por orden de Felipe II, la Ciudadela responde a los nuevos sistemas defensivos de la época, pensados para resistir la artillería moderna. Su diseño sigue el modelo de fortificación abaluartada, con cinco baluartes angulares que permitían defender todos los flancos sin puntos ciegos.
He de decir que no es la única fortaleza pentagonal del mundo, pero sí es la única ciudadela pentagonal regular completa que se conserva en España, y una de las mejor preservadas de Europa. El trazado se mantiene intacto, algo poco habitual en este tipo de construcciones, muchas veces transformadas o parcialmente destruidas. Por los que los vecinos de Jaca deberían de sacar pecho cada vez que hablasen de esta fortaleza tan singular...
Un foso que sigue marcando distancia
Uno de los elementos más llamativos es su foso perimetral, todavía visible y perfectamente definido. No se trata de un adorno histórico, más bien era una pieza clave del sistema defensivo. Hoy, ese foso se ha convertido en uno de los paseos más singulares de Jaca y en un recordatorio claro de que esta fortaleza fue concebida para ser inexpugnable. El acceso se realiza por un puente que refuerza esa sensación de entrada controlada. Por lo que cruzarlo es, en cierto modo, cambiar de época.
Un castillo que nunca fue conquistado
A diferencia de muchas fortalezas españolas, la Ciudadela de Jaca nunca fue tomada por asalto. Su mera presencia, junto con su posición estratégica cerca de la frontera francesa, cumplió durante siglos una función disuasoria.
En su interior se organizaba la vida militar, con cuarteles, almacenes y espacios administrativos. No era un castillo simbólico, sino una fortaleza plenamente operativa, pensada para proteger uno de los accesos más importantes al Reino de Aragón desde el norte.
Bien de Interés Cultural y corazón histórico de Jaca
La Ciudadela está declarada Bien de Interés Cultural, y hoy alberga el Museo de las Miniaturas Militares, uno de los más completos de Europa en su especialidad. Esto añade una capa más a la visita; no solo se recorre una fortaleza histórica, sino que se entiende su función dentro del contexto militar europeo.
Además, la Ciudadela no está aislada. Forma parte del tejido urbano de Jaca y dialoga con otros monumentos clave como la Catedral de San Pedro, una de las joyas del románico español. Por lo que, si visitas Jaca o tienes pensado esquiar esta temporada en el Pirineo Aragonés, no te olvides de visitar esta particular fortaleza.
Cuando la historia se mide en ángulos
La Ciudadela de Jaca no es un monumento ruidoso ni espectacular en el sentido clásico. Su fuerza está en la forma, en la conservación y en la coherencia. Aquí cada ángulo tiene un motivo y cada muro una función. Y quizá por eso sigue siendo tan desconocida. Porque hay lugares que no gritan su importancia, pero la sostienen durante siglos. Como suele decirse, las cosas bien hechas no necesitan explicación… solo tiempo.
