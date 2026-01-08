La fortaleza pentagonal mejor conservada de España está en los Pirineos: es Bien de Interés Cultural y guarda siglos de historia entre sus muros

Uno de los elementos más llamativos es su foso perimetral, todavía visible y perfectamente definido. No se trata de un adorno histórico, más bien era una pieza clave del sistema defensivo. Hoy, ese foso se ha convertido en uno de los paseos más singulares de Jaca y en un recordatorio claro de que esta fortaleza fue concebida para ser inexpugnable. El acceso se realiza por un puente que refuerza esa sensación de entrada controlada. Por lo que cruzarlo es, en cierto modo, cambiar de época.