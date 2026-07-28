Esta fortaleza medieval al borde de un barranco es una de las joyas más pintorescas de Cantabria: calles empedradas, iglesia románica del siglo XIII y solo 42 habitantes

Elevado frente al telón de la extensión de los Picos de Europa, el torreón del siglo XIII que preside el pueblo medieval de Mogrovejo se impone sobre la villa, como de cuento, y presenta una imagen que roza lo indescriptible.

Adriana Fernández

La piedra cálida de la torre se pierde en el cenizo que reflejan las montañas, manchadas de prado verde en las épocas más calurosas, y el rojo de los tejados deja ver que, a los pies de la primera, hay mucho más, todo un pueblo que, con apenas 42 habitantes, mantiene la vida que esconde la antigua ‘Luarna’ desde el Siglo XIII.

Mogrovejo a los pies de los Picos de Europa. / Istock

Ubicado en el municipio de Camaleño, en la comarca histórica de Liébana, al occidente de Cantabria, este pequeño refugio se presenta como uno de los Pueblos más bonitos de España, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Conjunto Histórico-Artístico, todo ello bajo la sombra del inmenso Macizo Oriental.

Mogrovejo desde el interior. / Istock

Un viaje a través de tiempo

El mencionado torreón es, en efecto, el corazón y centro del pueblo, muy anterior a las casonas que lo acompañan. De planta casi cuadrada, tiene 21 metros de altura y cuenta con cuatro pisos terminados en una corona almenada. Y si eres de los que le gustan los detalles, fíjate en sus ventanas geminadas (partidas en dos) en sus caras sur y este, manteniendo algunas contraventanas de madera que, se cree, son originales del Medievo.

La torre de Mogrovejo / Istock

Sin embargo, y pese a ser lo más visible, la torre no está aislada, se encuentra dentro de un recinto amurallado que incluye una casona señorial barroca construida posteriormente por los propios señores de la torre, la familia Álvarez de Miranda desde el siglo XVIII, quienes la custodian.

EL DATO En 2016, Mogrovejo fue elegido como el escenario principal para rodar la película "Heidi", haciendo del pueblo y sus prados una recreación de los mismísimos Alpes suizos, gracias a su espectacular paisaje de montaña.

Siguiendo con los imprescindibles en tu paso por la localidad cántabra (ya que nos encontramos en Mogrovejo), la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción alberga un espectacular retablo mayor de estilo barroco con las armas familiares, con dos joyas escultóricas: una imagen de Santo Toribio, datada en el siglo XVIII; y una Virgen con el Niño de estilo flamenco del siglo XV, conocida popularmente como La Milagrosa.

Mogrovejo, Picos da Europa / Istock / Marco Fernandandes

Las calles de la aldea tampoco se quedan atrás, empedradas a través de las casonas balconadas de los siglos XVII y XVIII ataviadas típicamente con hornos de pan exteriores que sobresalen en las fachadas.

Guía práctica

De cara a iniciar tu viaje revisa el calendario, las mejores fechas son primavera y otoño debido al contraste cromático que se expone en el paisaje, evitando la masificación que suele producirse en los meses de verano.

Mogrovejo, Picos da Europa / Istock

A diferencia de otras urbes, hablamos de una villa donde la magia está a cada paso, por lo que pasear sin prisa por sus calles, disfrutar de una tabla de quesos o un cocido lebaniego, y encontrar pequeñas escapadas de senderismo, serán tus mejores aliados de cara a conocer Mogrovejo.

Además, y en este contexto, no olvides llevar ropa y calzado cómodos y con buen agarre, ya que muchas de las calles (más que avenidas, debido a su fisonomía rural) son empinadas e irregulares.