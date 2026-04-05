La fortaleza española que nunca pudo ser conquistada: un baluarte inexpugnable junto a una montaña de sal única en el mundo, que alberga una de las iglesias románicas más puras de Cataluña y el título de Monumento Nacional
Este castillo catalán se convirtió en un lugar clave por su posición estratégica y su cercanía a una importante explotación de sal.
Entre fortalezas medievales, pocas mantienen una reputación como la de Cardona. En el interior de Cataluña, el Castillo de Cardona domina el valle del río Cardener, en una posición que durante siglos permitió controlar accesos y movimientos en esta parte del territorio.
El emplazamiento, que responde a una lógica claramente defensiva, ofrece una gran visibilidad y el acceso resulta limitado, dos factores que marcaron el papel del castillo a lo largo de su historia. No se trata solo de una fortaleza aislada, sino de un conjunto vinculado a un recurso clave: la sal.
Una fortaleza que resistió hasta el final
Los orígenes del Castillo de Cardona se sitúan en el siglo IX, durante la consolidación de la Marca Hispánica. De estilo románico y gótico, fue construido en el año 886 por Wifredo el Velloso. Con el tiempo, quedó bajo el control de los vizcondes de Cardona, una de las familias más influyentes de la Cataluña medieval.
Su papel estratégico se mantuvo durante siglos, pero en 1714 todo cambió. En el tramo final de la Guerra de Sucesión Española, mientras otras plazas caían, Cardona resistió más tiempo que la mayoría.
El castillo no fue tomado por asalto, lo que explica su reputación. Sin embargo, sí terminó rindiéndose mediante capitulación, después de la caída de Barcelona, y fue uno de los últimos reductos en entregarse a las tropas de Felipe V.
Dentro del conjunto se conserva la Iglesia de San Vicente de Cardona, construida en el siglo XI. Es uno de los ejemplos más claros del románico lombardo en Cataluña.
El edificio presenta una estructura sobria, con una planta basilical con tres naves y una organización del espacio que responde a modelos muy definidos de la época. La iglesia fue reconocida en 1931 como Monumento Nacional.
La sal como origen de su importancia
A poca distancia del castillo se encuentra la Montaña de Sal de Cardona, una formación geológica que explica buena parte del desarrollo del lugar. Se trata de una acumulación de sal que ha ascendido hasta la superficie a lo largo de millones de años y qe sigue creciendo cada año.
Este tipo de formaciones no son habituales en Europa, y en el caso de Cardona su explotación se remonta a época medieval. Durante siglos, la sal fue un recurso esencial para la conservación de alimentos, lo que la convertía en un bien estratégico y altamente controlado.
El vínculo entre la fortaleza y la montaña es directo, ya que controlar Cardona significaba también controlar la producción y distribución de sal, lo que otorgaba al enclave un valor económico añadido más allá de su función militar. En el 987, el conde de Barcelona creó el vicondado de Cardona, con el derecho a explotar este yacimiento, aunque los jueves la sal extraída quedaba para los habitantes del castillo. Más adelante, se les permitía coger gratuitamente una cantidad anual, un derecho que duró hasta 1920. Tras el cierre de minas, se inició su explotación turística.
Síguele la pista
Lo último