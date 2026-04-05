La fortaleza española que nunca pudo ser conquistada: un baluarte inexpugnable junto a una montaña de sal única en el mundo, que alberga una de las iglesias románicas más puras de Cataluña y el título de Monumento Nacional

El vínculo entre la fortaleza y la montaña es directo, ya que controlar Cardona significaba también controlar la producción y distribución de sal, lo que otorgaba al enclave un valor económico añadido más allá de su función militar. En el 987, el conde de Barcelona creó el vicondado de Cardona, con el derecho a explotar este yacimiento, aunque los jueves la sal extraída quedaba para los habitantes del castillo. Más adelante, se les permitía coger gratuitamente una cantidad anual, un derecho que duró hasta 1920. Tras el cierre de minas, se inició su explotación turística.