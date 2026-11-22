Cuando vas conduciendo por las carreteras secundarias de Soria, puede que tengas la suerte de toparte, sin ir buscándolo, con un castillo que merece la pena una visita porque tiene algo de especial: es la fortaleza musulmana más grande de Europa, un gigante de 1.200 metros de perímetro y casi 450 metros de largo que lleva más de mil años vigilando el valle del Duero. Este castillo califal está en lo alto de un cerro alargado, justo encima del pequeño pueblo de Gormaz, y aparece como una línea continua de piedra que parece no acabarse nunca.

Gormaz solo cuenta con 18 vecinos censados. / Istock / Vicenfoto

Fue declarado Monumento Nacional en 1931 y no es el típico castillo compacto al que estamos acostumbrados. Aquí vienes a caminar por una auténtica ciudadela militar en la que se nota a cada paso por qué era tan codiciada: desde arriba controlas kilómetros de campos, colinas y el propio curso del río, un punto estratégico por el que pelearon durante siglos los ejércitos de Al-Ándalus y los reinos cristianos.

Sara Fernández García

La forma actual de esta fortaleza nació entre los años 965 y 966, durante el califato de Al-Hakam II, cuando el general Galib mandó levantar un bastión que pudiese frenar el avance cristiano en la frontera del Duero. El resultado fue una obra de ingeniería militar fuera de escala, con murallas de unos diez metros de altura, un recinto de 446 metros de largo por 60 de ancho en su punto máximo y 28 torreones repartidos por todo el contorno.

Murallas únicas en Gormaz que demuestran su importancia histórica. / Istock / iFelino

Al recorrer su interior vas a poder ir viendo cómo estaba pensada la vida allí dentro. El castillo se dividía en dos zonas separadas por un foso hoy cubierto: en un extremo quedaba el alcázar, reservado para el mando principal, mientras que el resto de la explanada servía para alojar a las tropas, guardar los caballos y almacenar víveres para aguantar largos asedios.

La puerta califal de herradura y el paso del Cid Campeador

Uno de los rincones que más llama la atención nada más subir es su puerta principal. Se conserva intacta la entrada monumental de tradición califal, formada por un doble arco de herradura enmarcado por un alfiz y protegida entre dos torres. Tenía una función defensiva, pero aquel acceso también estaba diseñado para dejar claro quién mandaba en la frontera. Una vez dentro, fíjate en el enorme aljibe capaz de almacenar unos 100.000 litros de agua y en la alberca excavada directamente en la roca en uno de los extremos.

Restos de las ruinas del castillo de Gormaz / Istock / IRMA Sanchez

Con el paso de las décadas, el castillo fue cambiando de manos hasta quedar definitivamente bajo control cristiano a mediados del siglo XI. Fue entonces cuando su historia se cruzó con la de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, que ejerció como alcaide o tenente de la fortaleza y dejó ligado el nombre de Gormaz a los versos del Cantar de mio Cid. Con el tiempo, mantener vigilado un recinto tan gigantesco resultó cada vez más complicado, así que en el siglo XIV se optó por levantar una fortificación interior más pequeña y manejable.

Un mirador abierto sobre los campos de Soria

La visita se hace por libre y sin aglomeraciones, lo que se agradece muchísimo cuando buscas una escapada tranquila. El castillo en sí es una maravilla, pero una de las mejores cosas de esta visita son las vistas que te da de toda la provincia: se ve el río Duero, los campos de cultivo cambiando de color según la estación y el diminuto caserío de Gormaz pegado a la falda del cerro, que parece de juguete comparado con la mole de piedra que tiene encima.

El Castillo de Gormaz / Istock / Sergi Formoso

Antes de coger el coche de vuelta, no te olvides de dar una vuelta rápida por el pueblo de abajo y acercarte a la ermita de San Miguel de Gormaz, justo a los pies de la ladera.