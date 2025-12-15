Ni Formigal, ni Valdelinares: la mejor estación de esquí de España está rodeada de paisajes únicos, balnearios históricos y el pico más alto de toda la Península

Se trata de un lugar declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, con más de 2.100 especies vegetales y muchas rarezas, como la manzanilla real, la violeta de Sierra Nevada o la estrella de las nieves, algo que solo se puede ver en la parte alta de estos macizos, en la zona de alta montaña, resisten los piornos, los enebros rastreros o las sabinas. Merece la pena la excursión para verlos.