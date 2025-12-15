Ni Formigal, ni Valdelinares: la mejor estación de esquí de España está rodeada de paisajes únicos, balnearios históricos y el pico más alto de toda la Península
Más de 80 cumbres, 15 cimas de más de 3.000 metros de altura y el pico más alto de toda la Península Ibérica .
Si decimos que una de las mejores estaciones de esquí de España está a solo media hora de Granada, seguro que ya sabes de qué lugar estamos hablando. Uno de los paraísos de montaña de la península conocido por ser la estación de esquí más meridional de toda Europa.
Sin embargo, son muchos otros los motivos que hacen de Sierra Nevada algo único. Se trata de una espectacular y gigantesca muralla natural cubierta de nieve en la que se concentran hasta 15 cimas de más de 3.000 metros de altura.
La más conocida es la del Mulhacén (con sus majestuosos 3.482 metros, ni uno más, ni uno menos), que alberga el título de ser la cota más elevada de toda la Península Ibérica. Un poquito (pero muy poco) por debajo está el Veleta, con sus nada desdeñables 3.398 metros.
Y no son los únicos picos que hay en Sierra Nevada: en todo el territorio que abarca, se cuentan más de 80 cumbres, cada una con alguna singularidad o particularidad que las hace únicas.
Un paisaje de origen glaciar
Parte de ese paisaje son el resultado de la erosión glaciar cuaternaria que tuvo lugar en la zona, la más meridional que se ha producido en todo el continente europeo, y cuyas huellas son visibles hoy en las cimas alomadas que se perciben en el horizonte si se mira la sierra desde la cara norte, conocida popularmente como Hoya de Granada.
“En su interior se ha gestado un relieve único y espectacular, de valles en ‘U’, circos, lagunas, morrenas laterales y crestas, que tiene como espectacular exponente la Laguna de la Caldera”, como señalan desde Turismo de Andalucía.
El entorno que hay bajo ese inmenso manto de nieves
El de Sierra Nevada es un dominio de nieves casi perpétuas. Desaparecen hacia el final de la primavera, y su deshielo deja al descubierto un paisaje repleto de balnearios y baños públicos tan famosos como el de Lanjarón, uno de los centros termales históricos de España.
Está a solo 45 kilómetros desde Granada y a casi dos horas en coche desde Sierra Nevada. Es casi la misma distancia que hay hasta La Alpujarra, esa otra región histórica que discurre entre Granada y Almería bajo las faldas de la ladera sur de Sierra Nevada.
Se trata de un lugar declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, con más de 2.100 especies vegetales y muchas rarezas, como la manzanilla real, la violeta de Sierra Nevada o la estrella de las nieves, algo que solo se puede ver en la parte alta de estos macizos, en la zona de alta montaña, resisten los piornos, los enebros rastreros o las sabinas. Merece la pena la excursión para verlos.
