Ni Formigal, ni Baqueira: el mejor pueblo para esquiar está en Girona, tiene menos de 300 habitantes y noches de hotel por 50 euros

Todo buen amante del esquí, en estos tiempos que corren, únicamente busca esquiar en paz, lejos de las colas interminables para subir al telesilla o de bajar una azul esquivando a todo el personal. Simplemente, preocuparse de esquiar y de hacer la ruta más óptima. Hoy, os traigo un sitio en el que la tranquilidad y la adrenalina, sorprendentemente, van de la mano. Y es que, en La Molina, en Girona, no hace falta planear demasiado. Te levantas, miras por la ventana y sabes si hoy toca esquiar; esquías, disfrutas y vuelta otra vez. Las pistas están ahí mismo, literalmente a unos pasos. No hay traslados eternos, ni autobuses llenos, ni esa sensación de estar perdiendo el tiempo antes incluso de empezar el día. Aquí te calzas las botas, sales a la calle y estás en la nieve. Y eso, cuando viajas a esquiar, es medio viaje ganado.