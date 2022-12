Un hotel teatro, un coche con karaoke y otras formas diferentes de viajar

Hasta ahora, viajar era un placer en sí mismo: ahora, además, es una experiencia única, gracias a las diferentes opciones y funcionalidades disponibles tanto en hoteles como medios de transporte. Si quieres viajar de forma diferente y original, toma nota de las ideas más exóticas que están, además, al alcance de tu mano.

Tanto el sector hotelero como el de los medios de transporte viven una profunda remodelación en los últimos tiempos: el viajero es, cada vez, más exigente, y con la intención de satisfacer sus necesidades surgen más y más opciones turísticas emocionantes.

El vagón Singular Only YOU Hotels de iryo

La ultimísima compañía ferroviaria en llegar a España tiene en sus trenes una opción exquisita para los viajeros: el vagón Singular Only YOU Hotels pensado para que los pasajeros disfruten de un viaje cómodo, claro está, pero sobre todo como lugar para conectar personas, destinos y ciudades.

Es el lugar perfecto que nace con una clara intención por recuperar la socialización entre asientos y el descubrir historias: porque cuando se vuelve de un viaje, nunca se vuelve igual.

Pero ¿qué te vas a encontrar en este vagón tan especial? La idea es desconectar de las redes, el teléfono y todo aquello que realmente nos aísla de alguna manera y conectar con las personas: así, los asientos del asientos del Singular Only YOU Hotels no tienen asignado un número o letra sino un nombre propio: 21 representantes de la cultura, la gastronomía, el arte o el mundo empresarial se 'suben' al vagón y se convierten en compañeros de viaje. Cada uno, y estamos hablando de figuras como Laura Sánchez, Eduardo Navarrete o el repostero Oriol Balaguer, ha compartido su mejor experiencia de viaje en tren y mediante un código asignado cada viajero puede descubrir un vídeo con su historia.

Una terna inicial pero que irá cambiando cada seis meses para ceder el espacio a otros tantos y, así, de nuevo, será difícil que la experiencia se parezca a la anterior.

Desde luego, una nueva forma de viajar en tren por gran parte de la Península: iryo une ya Madrid con Zaragoza y Barcelona, con Levante (Alicante, Valencia, Cuenca) y en 2023 sumará Andalucía (Córdoba, Sevilla, Antequera y Málaga).

Just Dance como 'room service' del Barceló Imagine

Pedir el desayuno para que te lo sirvan en la habitación es disfrutar de un pequeño lujo, pero pedir que te instalen el 'Just Dance 2023 Edition' para pasar horas bailando con tus acompañantes es otro nivel... aunque, en realidad, el nivel de movimientos lo pongáis vosotros y ahí ya es una cuestión personalísima.

Es el único hotel en España que lo ofrece y, por tanto, como todas las demás, una aportación única al álbum de recuerdos.

Un hotel con teatro en su interior: el UMusic Hotel Madrid

El icónico Teatro Albéniz de Madrid se encuentra ahora dentro de la revolución hotelera de la ciudad: el UMusic Hotel Madrid, un complejo de cinco estrellas en el centro de la capital que ha reformado por completo el histórico edificio de la calle Paz y que conecta ahora con Carretas. Sin embargo, es difícil salir de sus instalaciones para buscar aventuras, pues son muchas las que aguardan en su interior.

Para empezar, la programación del teatro, la estrella casi absoluta de este hotel pensado ya desde el origen en las estrellas de alto nivel, que es, además, el primero de esta nueva marca internacional (fruto de la unión entre Universal Music Group y Dakia Entertainment Hospitality Group). El UMusic es especial: su estreno coincide con 'Company', la producción de Antonio Banderas (huésped temporal de la casa), pero ya hay en el horizonte conciertos de artistas relevantes de la compañía musical, de hecho David Bisbal tiene reservado el espacio durante varias semanas.

Y después, la oferta de servicios y 'amenities' es de lo más especial: desde su 'rooftop', la estrella seguro del verano 2023 (y donde se pueden tomar, ya esta Nochevieja, las uvas con una vista única del reloj de la Puerta del Sol, desde la trasera), una piscina que tendrá también su momento de protagonismo, a la parte musical, presente hasta en las habitaciones, en las que habrá siempre un altavoz Marshall para conectarse por 'bluetooth' o la posibilidad de disponer de un tocadiscos y de uno de los vinilos de su impactante librería.

Desde luego, el sueño para los mitómanos musicales.

Y más:

Un Uber con karaoke incorporado

Es una acción navideña así que hay que aprovecharla rápido: si vas a salir con amigos, tienes muchos retos por delante. Encontrar un Uber Karaoke es fácil, porque está disponible hasta el 23 de diciembre y simplemente hay que reservarlo a través de la app. Pero una vez te aceptan el trayecto... A elegir: primero, los dos acompañantes que podrán coger su micro junto a ti. Segundo, la canción (o canciones, si el trayecto se presta) a cantar. Tercero, y seguramente lo más difícil: entonar.

Al final va a ser cierto lo de que los atascos tienen su encanto...