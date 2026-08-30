Nadie la visita, pero se la conoce como la 'Florencia andaluza': es Patrimonio de la Humanidad, tiene una impresionante arquitectura renacentista y a 15 minutos guarda un rincón de poetas

Hay una carretera entre olivos que une dos ciudades de Jaén que parecen hechas para visitarse juntas. Una está llena de palacios y grandes edificios renacentistas; la otra conserva el aula donde Antonio Machado dio clase y los lugares por los que paseaba durante sus años allí. Entre ambas apenas hay nueve kilómetros. ¡Vamos a descubrirlas!

El pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico que vive rodeado de olivos / Istock

La primera es Úbeda, la ciudad que se ganó el sobrenombre de “Florencia andaluza” por la magnitud de su arquitectura del siglo XVI. La segunda es Baeza. Las dos forman una de esas parejas de destinos que, además de inseparables, te permiten hacer tu escapada algo más larga sin que apenas tengas que moverte.

Adriana Fernández

Úbeda sin duda te va a sorprender porque posiblemente esperes encontrar en el interior de Jaén una ciudad blanca y de aire más rural y lo que te va a encontrar, en cambio, es con plazas monumentales, palacios de piedra y fachadas que parecen trasladadas desde una ciudad italiana.

El corazón de la ciudad está en la plaza Vázquez de Molina. En pocos metros se concentran algunos de los edificios que explican por qué Úbeda y su vecina Baeza fueron incluidas en la lista del Patrimonio Mundial en 2003. La UNESCO reconoce precisamente el conjunto monumental renacentista de ambas ciudades, levantado en buena medida durante el siglo XVI.

La Basílica de Santa María de los Reales Alcázares en Úbeda / Istock / traveler1116

Dedica tiempo a la plaza, que merece que la recorras sin prisa porque mires donde mires hay patrimonio. Aquí están la Sacra Capilla del Salvador, el palacio del Deán Ortega, el palacio de las Cadenas y la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares. Sí, sí, todo junto en esta plaza.

En este cambio de aspecto de la ciudad tuvo mucho que ver Andrés de Vandelvira, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento español. Su nombre aparece ligado a buena parte de la arquitectura monumental de Úbeda y también a la de Baeza. La ciudad conserva, entre otras obras relacionadas con él, el Hospital de Santiago, considerado una de sus grandes creaciones. Este no está en la plaza Vázquez de Molina, pero forma parte de ese paseo imprescindible por la ciudad. Fue concebido en el siglo XVI como hospital, iglesia, panteón y palacio, y hoy funciona como espacio cultural.

El antiguo Hospital de Santiago en Úbeda / Istock / ABBPhoto

El Renacimiento que convirtió a Úbeda en una ciudad monumental

El esplendor que hoy se ve en las calles de Úbeda tiene una explicación histórica. Durante el siglo XVI, la ciudad vivió una importante transformación urbana vinculada a las élites locales y al poder que acumulaban algunas familias. Uno de los personajes fundamentales fue Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V y natural de Úbeda, que impulsó varios de los grandes proyectos arquitectónicos de la ciudad.

Palacio Del Deán Ortega en Úbeda / Istock / Leonid ANDRONOV

La Sacra Capilla del Salvador es probablemente el edificio que mejor resume aquella ambición. Francisco de los Cobos la promovió como templo funerario y encargó inicialmente el proyecto a Diego de Siloé, mientras que Andrés de Vandelvira intervino posteriormente en la construcción. Su portada y su interior están entre los ejemplos más importantes del Renacimiento español.

Muy cerca está el Palacio de Vázquez de Molina, actualmente sede del Ayuntamiento. Su fachada es uno de los mejores ejemplos de arquitectura civil renacentista de la ciudad y preside la plaza que lleva el nombre de su promotor. Tampoco podemos olvidarnos del antiguo palacio del Deán Ortega, convertido hoy en Parador. Siguiendo el paseo por las calles del casco histórico te irás encontrando restos de la antigua muralla, puertas como la de Granada y la del Losal, iglesias, conventos y palacios.

Edificio sede del ayuntamiento de Úbeda / Istock

A 15 minutos, la ciudad que caminó Antonio Machado

Desde Úbeda se tarda alrededor de un cuarto de hora en coche en llegar a Baeza, separada de su vecina por unos nueve kilómetros. Las dos ciudades forman una única declaración de Patrimonio de la Humanidad y comparten buena parte de ese legado renacentista (Baeza destaca por la plaza de Santa María, la catedral, el Palacio de Jabalquinto, la antigua Universidad y la plaza del Pópulo), pero esta otra localidad tiene además una historia literaria muy concreta: durante siete años fue la ciudad de Antonio Machado.

Plaza del Pópulo, Baeza / Istock

El poeta llegó a Baeza a finales de 1912 para trabajar como catedrático de francés en el instituto y permaneció allí hasta 1919. Durante esos años, escribió parte importante de su obra y mantuvo una relación muy estrecha con la ciudad. Todavía se puede visitar el aula donde impartió sus clases en la antigua Universidad de Baeza, que forma parte de los llamados lugares machadianos de la ciudad. También hay un Centro Expositivo dedicado a Machado y a su etapa como profesor.

Pero hay una historia todavía más curiosa que une directamente las dos ciudades y que tal vez le sirvió de inspiración. Machado solía recorrer a pie el camino de unas dos horas entre Baeza y Úbeda. El antiguo recorrido, de unos siete kilómetros, se conserva como itinerario senderista y permite atravesar el paisaje de olivares que separa ambas localidades.