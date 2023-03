Flechas rojas hacia el sur

La gastronomía es otro de los puntos en los que iryo marca la diferencia. Con una marca propia de restauración local a bordo: Haizea. Aquellos clientes que hayan elegido la tarifa Infinita Bistró podrán disfrutar de un cuidado y excelente servicio a la plaza (en el asiento) lleno de detalles, más de tres menús y una variedad de vinos de D.O. Para aquellos pasajeros que prefieran permanecer en sus butacas y disfrutar del viaje, en las zonas Singular Only YOU, Singular e Inicial, se puede añadir el Menú de Mercado durante el proceso de compra que será servido en el asiento, además de disponer del servicio de bar móvil durante el viaje. Por último, una gran variedad de oferta de tapas y productos locales también le será ofertada en la zona gastronómica Bar Haizea.