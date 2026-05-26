Parece Noruega, pero está en España: los fiordos más impresionantes del sur de Europa están en una ría gallega que la UNESCO protege desde hace décadas, conocida como “el paraíso de la ornitología”

Las rías gallegas conforman, gracias al carácter salvaje de su perfil geográfico, uno de los entornos más impresionantes que uno puede encontrar en todo el territorio peninsular. Bañadas por las bravas aguas del Atlántico, el cual ha ido dando forma a esta espectacular costa desde el inicio de los tiempos, las rías no representan tan solo un enclave en el que disfrutar de las maravillas de la naturaleza; aquí también tienen el protagonismo la gastronomía y la viticultura -siendo aquí donde se producen algunos de los mejores vinos del país-, así como algunos de los monumentos más importantes del patrimonio de la región.

El cabo Ortegal es uno de los extremos de la ría de Ortigueira y Ladrido / Istock / Lux Blue

Tan especiales son las rías que la gran mayoría de ellas han sido catalogadas como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, realzando así el gran valor natural de estos enclaves. Una de estas rías, quizá una de las más impresionantes de todas, es la ría de Ortigueira y Ladrido, que se extiende en la zona de las Rías Altas y está considerada una Zona de Especial Protección para las Aves.

Yan Carlos Toledo

Fiordos a la gallega

En el inmenso estuario del río Mera se extiende la ría de Ortigueira y Ladrido, un maravilloso enclave natural que goza de algunas de las mejores playas de las Rías Altas, así como paisajes verdes perfectos para descubrir en verano. La ría se abre entre la Estaca de Bares al este y el Cabo Ortegal al oeste, y está coronada por la Sierra de A Capelada, cubierta por paisajes maravillosos.

A la vez que uno descubre las estupendas panorámicas que esconden los rincones de la zona, la ría de Ortigueira y Ladrido es el lugar perfecto para avistar aves. A pesar de que son las aves migratorias, que hacen escala en la ría durante sus tránsitos migratorios de primavera y otoño, las que generan un mayor reclamo, en la ría hay también muchísimas especies que habitan en la zona durante todo el año. Es el caso del martín pescador, el mirlo común, el jilguero, el petirrojo o el halcón peregrino, entre muchas otras.

La llegada a la playa de Morouzos / Istock / Lux Blue

Las joyas de la corona

Quizás lo primero y más importante que uno debe visitar cuando se acerca a la ría es la villa de Ortigueira, que alberga uno de los cascos históricos con más encanto de la zona y un paseo marítimo donde respirar la más pura esencia de la ría. Con un ambiente de lo más agradable, Ortigueira es también el punto ideal para establecerse mientras uno descubre el entorno de la ría.

Muy cerca de la localidad se extiende la espectacular playa de Morouzos, la más grande de la ría e ideal para familias con niños, así como un lugar perfecto para practicar deportes acuáticos. Durante la marea baja, desde la playa de Morouzos se puede acceder también a la pequeña isla de San Vicente. Además, cada segundo fin de semana de julio, en la playa se celebra, desde 1978, el Festival del Mundo Celta de Ortigueira, cita de relevancia internacional para los amantes de la música folk.

El pequeño puerto de la villa de Espasante / Istock / Lux Blue

Más años que Matusalén

Otro pueblo con encanto para visitar es Espasante, una pequeña villa marinera con un bonito puerto pesquero y bordeada por dos estupendos arenales -la playa de la Concha y la de San Antonio-, los cuales se unen en un pequeño cabo que se adentra a la ría y ofrece unas panorámicas de postal del Capo Ortegal. Desde dicho cabo se pueden observar las mayores maravillas geológicas de la ría de Ortigueira y Ladrido: Os Aguillóns. Se trata de un pequeño conjunto de islotes que, según varios estudios, son de las más antiguas del planeta, pues se estima que se formaron hace más de 1.160 millones de años.