Nadie los visita, pero dicen que son "los fiordos españoles": brazos de mar entre montañas verdes y aldeas vitícolas que tienen las mejores vistas del país

Encontrarse de frente con esos paisajes descomunales que conocemos como fiordos provoca que nos sintamos pequeños, una mota de polvo en medio del universo. Pero también que veamos la vida de una manera distinta y nos demos cuenta de la grandeza de la naturaleza. El norte de Europa está repleto de ellos y, por suerte, España también cuenta con algunos que nos transforman en meros observadores de un entorno que hace que nos cuestionemos todo.

Esta es una de las zonas más espectaculares de Galicia / Istock / LuisVilanova

Los llamados "fiordos españoles" se encuentran en la zona de la Ribeira Sacra, en Lugo (Galicia), en un lugar donde el río Sil se ha adentrado en la tierra formando brazos de mar entre montañas de un verde muy peculiar. Si bien guarda algunas diferencias con los fiordos propiamente dichos -los de los países escandinavos se forman a causa de la erosión de glaciares y este por la actividad de placas tectónicas-, la admiración ante ellos resulta muy similar.

Yan Carlos Toledo

Un acantilado entre aldeas vitícolas

El cañón del río Sil cuenta con paredes prácticamente verticales y una historia realmente profunda ligada con la producción de vino. Como cualquiera podría llegar a imaginar, ese paraje lleva siglos ahí y podría decirse que casi intacto. En la época de los romanos, ya se empezó a cultivar la vid en sus laderas. Más tarde, los monjes perfeccionaron la práctica. Hallaron aquí un rincón perfecto para la vida contemplativa y fundaron monasterios desde donde cultivar vid.

Los viñedos de la Ribeira Sacra en Galicia / Istock / LuisVilanova

Es una zona de difícil acceso para esta actividad, pero lo cortés no quita lo valiente, y lo cierto es que, su orientación, la inclinación de las laderas y el clima de la zona lo convierte en un lugar idóneo para la producción del vino. De ahí que exista una Denominación de Origen específica para esta región. Por tanto, es un punto clave para el enoturismo en la zona, haciendo paradas estratégicas en preciosas aldeas como A Cubela o Cristosende, rodeadas de viñedos y bosques.

El río Sil bajo Monforte de Lemos, en Galicia / Istock / Pascual Fernandez Gomez

Los cañones del Sil se extienden por casi 6.000 hectáreas, con 35 kilómetros de largo y 500 metros de profundidad. Pertenece a los municipios de Nogueira de Ramuín y Parada de Sil en Ourense y Pantón y Sober en Lugo. A cada uno de ellos pertenecen aldeas con unas panorámicas espectaculares, como San Lourenzo de Barxacova, enclavada en un promontorio elevado sobre los valles de los ríos Sil y Mao; o Castro Caldelas, uno de los pueblos más bonitos del país.

Donde la naturaleza vive su máximo esplendor

La riqueza de esta zona va mucho más allá del vino y los pueblos aledaños, destacando la presencia del antiguo Monasterio de Santo Estevo, hoy convertido en Parador rodeado de una naturaleza impactante. En un mismo territorio conviven especies atlánticas y mediterráneas, algo que sucede en muy pocas partes del mundo. Por ello, una de las mejores maneras de descubrirlo es a bordo de un catamarán acompañado de un experto en el área.

Un catamarán entre los cañones del río Sil / Istock / Vicente Sargues

Aunque también existen rutas de senderismo espectaculares que se adentran en bosques de cuento con cascadas y miradores que dejan a cualquiera sin respiración. A lo largo de los diferentes senderos aparecen miradores para sacar las mejores fotografías: el de Pé de Home, el de la Columna o el de Cabezoá. Pero los más famosos son el mirador Xariñas do Castro y Balcones de Madrid. Un lugar privilegiado lejos del norte de Europa pero que nada tiene que envidiarle.