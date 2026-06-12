Casi nadie lo visita, pero tiene un fiordo de tres kilómetros, aguas de color turquesa y una historia de hace tres millones de años: el lago glaciar más grande de Europa

Uno de los paisajes más bellos es el que forma un lago glaciar en mitad de la montaña. Para algunos, es incluso más bonito que el de los acantilados en el mar. Pero otros siguen aferrados a la idea de que, en lo que a masa de agua se refiere, solo valen las playas de agua salada. Por eso, lugares como el lago de Sanabria, en Zamora, suelen quedar olvidados por los viajeros. A pesar de que parece que te adentras en los mismísimos fiordos noruegos.

Hace casi tres millones de años, durante el Pleistoceno, el mundo cambió por completo. Los glaciares que había hasta entonces, comenzaron a derretirse y a descender, hasta convertirse en lagos glaciares. Así fue como se originó el zamorano y así es como ha llegado a nuestros días: casi 370 hectáreas de extensión y una profundidad de 51 metros que lo convierten en el lago más grande y profundo de todo el continente europeo.

Adriana Fernández

Un lago glaciar donde bañarse en verano

El de Sanabria es el único lago glaciar de España -aunque luego existen otros más pequeños cuyo nombre oficial es ibón-. Está escondido entre las montañas de la sierra de la Culebra, y cuenta con una biodiversidad tan rica que se traduce en más de 1.500 especies vegetales. Además, el entorno fue el primer espacio protegido de Castilla y León en 1978, con el nombre de Parque Natural del Lago de Sanabria. Este paisaje no está solo formado por el lago.

El lago de Sanabria entre las montañas de la sierra de la Culebra en Zamora / Wikicommons. Paula García

Del glaciar que se derritió en el Pleistoceno, surgieron también otras lagunas que, a su vez, formaron cañones que rodean todo el lago principal. En total, conforma un conjunto de 20 lagunas. Pero si algo hace atractivo este entorno es que el baño está permitido. De hecho, hay varios arenales que se llenan de sombrillas en temporada alta. Las playas más famosas son Arenales de Vigo y la de los Enanos, las dos ubicadas al sureste del lago.

La leyenda del pueblo perdido

Pero quizá lo más llamativo es la leyenda que gira a su alrededor. Se cuenta que, hace muchos años, en el hueco donde está el lago había un pueblo llamado Valverde de Lucerna. Sus gentes eran egoístas y poco solidarias, y aquello se vio en una noche fría y tormentosa de San Juan. Un hombre empezó a pedir caridad puerta por puerta, pero nadie le daba cobijo. Al ver que no recibía ayuda, las mujeres del horno de pan, por fin, le acogieron.

El lago de Sanabria, uno de los más importantes de España / Istock / ruivalesousa

Entonces, el hombre les dijo que solo ellas merecían la salvación, clavó su bastón en el suelo y exclamó: "Aquí clavo mi bastón, aquí brote un gargallón". Del lugar empezó a brotar un enorme manantial de agua que arrasó con todo y lo único que dejó fue un pequeño islote en el centro. Todavía hoy, las personas caritativas dicen oír tañer las campanas en la noche de San Juan. Este pueblo no existió, pero el que sí existe es Puebla de Sanabria, uno de los más bellos de España.

El pueblo más bonito de España

Es una de las villas medievales mejor conservadas de todo el país, con un conjunto arquitectónico único que en 2019 se consideró una de las siete Maravillas Rurales de España. Las casas de piedra cubiertas de pizarra y balconadas de madera engalanadas con flores crean la postal más reconocida del pueblo. Algunas de esas viviendas todavía conservan los escudos en sus fachadas, mostrando que pertenecieron a una familia de alta alcurnia.

Las fachadas tradicionales de las viviendas de Puebla de Sanabria / Istock / Uvamen

El conjunto se concentra en el interior de la muralla medieval, también perfectamente conservada. Y, aunque se trata de un destino muy especial en verano, destaca más la Navidad, puesto que te transporta a un auténtico cuento de hadas. Los edificios más icónicos son la iglesia románica de Nuestra Señora del Azogue, del siglo XII, y el Castillo de los Condes de Benavente, del XV, desde cuya torre del homenaje se contemplan las mejores vistas sobre el parque.