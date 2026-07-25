Lo conocen como el "fiordo" de aguas turquesas de la Comunidad Valenciana: un desfiladero gigante entre acantilados y águilas que se navega en barco
Este recorrido entre Cofrentes y Cortes de Pallás atraviesa un espectacular desfiladero donde el río ha modelado durante miles de años uno de los espacios naturales más singulares del este peninsular.
No hace falta viajar hasta Noruega para navegar entre altas paredes de roca que se reflejan sobre aguas de un intenso color turquesa. En el interior de la Comunidad Valenciana existe un paisaje que muchos comparan con un fiordo por la estrechez del desfiladero y la sensación de navegar encajonado entre acantilados.
En lugar de playas o huertas, aquí el protagonista es un profundo desfiladero donde un barco avanza lentamente por el Cañón del Júcar, un espectacular tramo del río situado entre Cofrentes y Cortes de Pallás donde no verás ni carreteras ni núcleos urbanos. En su lugar, el paisaje está dominado por paredes verticales, bosques y aves rapaces que sobrevuelan el cañón aprovechando las corrientes de aire.
Un desfiladero excavado por el Júcar entre paredes de roca
Por su espectacularidad y, sobre todo, por lo poco que se asocia este paisaje a la región, el Cañón del Júcar es uno de los espacios naturales más llamativos del interior de la provincia de Valencia. Durante miles de años, el río fue modelando la roca hasta formar un profundo desfiladero con paredes de hasta 100 metros de altura que ahora está en parte ocupado por el agua del embalse de Cortes.
Si tienes la oportunidad, monta en un barco para recorrer sus tranquilas aguas y deja que la sensación de estar atrapado entre paredes te inunde para apreciar mejor la inmensidad del lugar. ¡Es indescriptible! Es normal que algunos lo comparen con los fiordos noruegos, aunque esos fueron excavados por glaciares y el cañón valenciano es fruto de la erosión constante del río.
El paisaje es el gran protagonista del recorrido, pero no podemos olvidarnos de lo que "resuena" el silencio en el embalse. Lejos del bullicio de la costa, únicamente se escucha el sonido del motor y el vuelo de las aves que rompen la permanente tranquilidad del cañón.
Un recorrido entre águilas, bosques y pueblos con historia
El cañón es además un importante refugio para numerosas especies de fauna, como los buitres leonados que aprovechan las corrientes térmicas que ascienden desde las paredes del desfiladero. En la zona también habitan águilas reales y águilas perdiceras. Si tienes algo de suerte y prestas mucha atención, durante el recorrido en barco también podrás ver cabras montesas moviéndose entre las laderas.
Una vez en tierra, completa la visita con una parada en Cofrentes, una localidad situada en la confluencia de los ríos Júcar y Cabriel. La joya de la corona de este pueblo es su castillo, que domina el paisaje desde lo alto y tiene una de las mejores panorámicas de toda la comarca.
Al otro extremo del recorrido aparece Cortes de Pallás, un municipio rodeado de montañas, agua y barrancos con numerosas rutas senderistas y miradores desde los que ver el cañón.
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