De Figueres a Barcelona: paisajes salvajes, pueblos históricos y las luces del Mediterráneo en la ruta más evocadora del Grand Tour de Catalunya

El relieve cambia y la carretera se adentra en los bosques del Collsacabra, donde Tavertet y Rupit se asoman al vacío sobre riscos y cascadas. Es una tierra de bandoleros y leyendas, de callejones empedrados y balcones floridos. En Vic, ciudad milenaria, el templo romano y la catedral revelan la huella del tiempo. Y en su plaza porticada, los mercados y embutidos artesanos anuncian la proximidad del Montseny, un mosaico de hayedos, castaños y senderos que invitan a perderse.